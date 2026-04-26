Autoridades de Panamá investigan intoxicación con un plaguicida restringido y peligroso

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Ciudad de Panamá, 26 abr (EFE).- Las autoridades de Panamá investigan si una treintena de personas que fueron atendidas por el sistema sanitario estuvieron expuestas a fosfuro de aluminio, un insecticida agrícola de uso restringido en el país por su elevada toxicidad.

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que 28 personas fueron atendidas tras ser afectadas por un «derrame de agroquímico» en el área de Salamanca, situada en la provincia caribeña de Colón, y que se encuentran fuera de peligro.

En un comunicado difundido en las últimas horas y que no precisa cuándo ocurrió el evento, el Minsa señaló que con la excepción de uno, los afectados completaron el periodo de observación en un hospital del seguro social y fueron dados de alta, aunque se recomendó una vigilancia médica durante 48 a 72 horas ante la posibilidad de complicaciones respiratorias tardías.

Según explicó, por su parte, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida), los primeros reportes del caso señalan que unos envases «etiquetados con el nombre fosfuro de aluminio» fueron encontrados a la intemperie cerca de unas viviendas del sector de Salamanca y son sometidos a estudios para confirmar la presencia del químico.

Se trata de un insecticida de uso restringido en el país por su alta toxicidad, registrado en el Departamento de Agroquímicos de la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal del Mida y que se vende en casas comerciales especializadas «sólo con receta expedida por un ATF (asesor técnico fitosanitario)», dijo esta cartera en un comunicado.

«El fosfuro de aluminio es utilizado para eliminar insectos como gorgojos que sólo habitan en áreas sin humedad, como graneros y silos, y para el control de plagas domésticas aunque no es utilizado comúnmente para este tipo de actividad. Se despacha en envases debido a lo sensitivo del producto. Es un insecticida que se activa con el ambiente despidiendo un gas con tiempo de acción de aproximadamente dos horas», de acuerdo con la información oficial.

El Mida hizo un llamado a la población a no manipular envases de dudosa procedencia y poner al tanto de inmediato a las autoridades en caso de hallarlos. EFE

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