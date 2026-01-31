Autoridades de Paraguay y Argentina implementan segundo control migratorio unificado

Asunción, 31 ene (EFE).-La Dirección Nacional de Migraciones de Paraguay acordó este sábado con sus pares de Argentina el inicio de la implementación de un control migratorio unificado en el paso fronterizo terrestre entre la ciudad paraguaya de Puerto Falcón y la argentina de Clorinda, el segundo establecido en la frontera común.

Las autoridades migratorias de ambos países mantuvieron una reunión en Puerto Falcón donde verificaron los aspectos operativos necesarios para la puesta en marcha del control unificado por Reconocimiento Recíproco de Competencias (RRC), prevista el próximo 9 de febrero como un plan piloto, indicó Migraciones en un comunicado.

Este mecanismo, señaló la institución, permitirá acortar «considerablemente los tiempos de control migratorio a través de la integración de los procedimientos en un solo paso, en ambas cabeceras del cruce internacional».

Asimismo, incrementa la seguridad a los controles migratorios mediante la integración de sistemas, lo que permite «el cruce y la validación automática de alertas entre ambos países», refirió la nota.

En la reunión, participaron los directores de Migraciones de Paraguay y Argentina, Jorge Kronawetter y Sebastián Seoane, respectivamente, y el secretario de Seguridad Nacional del vecino país, Martín Ferlauto.

El primer sistema de control migratorio unificado se implementó el pasado 28 de julio en el Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz, que conecta la ciudad paraguaya de Encarnación y la argentina Posadas.

Este sistema se aplicó inicialmente en el servicio ferroviario del tren internacional Encarnación–Posadas.

Los puestos de control en Puerto Falcón y Encarnación son los más transitados en la frontera entre Paraguay y Argentina.EFE

