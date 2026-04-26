Autoridades de Perú investigan muerte de 5 civiles en operativo militar en el sur del país

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Lima, 26 abr (EFE).- Las autoridades de Perú están investigando la muerte de cinco civiles, y las heridas que sufrieron otros dos, en un operativo de las fuerzas de seguridad contra supuestos delincuentes que, según informaron medios locales este domingo, ha sido denunciado como un presunto uso excesivo de la fuerza.

El Comando Especial Vraem (Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro) aseguró este sábado que el operativo se realizó en apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP) y con conocimiento del Ministerio Público en un paraje rural del distrito de Colcabamba, en la región sureña de Huancavelica.

El Vraem es una zona de selva montañosa que comprende territorios de cinco regiones de Perú en la que existen grandes plantaciones ilícitas de hoja de coca, la materia prima de la cocaína, además de ser el último bastión por el que se desplazan los remanentes del grupo subversivo Sendero Luminoso en alianza con cárteles del narcotráfico, según las autoridades.

La información oficial difundida este sábado aseguró que en el lugar una patrulla militar «fue atacada con armamento por presuntos delincuentes vinculados a actividades ilícitas» y que los militares repelieron el ataque «en legítima defensa».

Tras diversas versiones sobre el incidente que circularon en el país, la emisora RPP señaló que las pericias preliminares «sugieren que se trató de un ataque unidireccional contra civiles» por lo que se ha detenido a 8 militares.

Añadió que tampoco «se habrían hallado armas de fuego ni sustancias prohibidas en el vehículo atacado».

La emisora agregó que, ante esta situación, ocho militares, incluido un capitán, fueron puestos a disposición de la Dirección de Investigación Criminal (Divincri) de la PNP en la ciudad de Huanta, en la región vecina de Ayacucho.

Agregó que los dos heridos, de 23 años, permanecen internados en el hospital de la localidad de Pampas, mientras que la Fiscalía Antidrogas de la ciudad de Huancayo y la Fiscalía Penal investigan el caso.

En su comunicado de este sábado, el comando militar aseguró que todas sus operaciones «se ejecutan en estricto respeto a los derechos humanos, al derecho internacional humanitario y al marco legal vigente» en el país. EFE

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