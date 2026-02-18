Autoridades de Perú viajan a China e India para certificar calidad de medicamentos

3 minutos

Lima, 18 feb (EFE).- Una delegación de especialistas del Ministerio de Salud de Perú viaja a China e India donde inspeccionará unas 26 plantas farmacéuticas para certificar el cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura de medicamentos que tienen como destino el país andino, informó el Gobierno peruano.

«Con el firme propósito de reforzar la seguridad sanitaria del país y garantizar que los medicamentos que ingresan al mercado peruano cumplan con los más altos estándares internacionales, el Ministerio de Salud ejecutará una misión técnica», indicó el Ejecutivo sobre el objetivo de la inspección, un proyecto oficializado en una resolución ministerial.

La delegación está conformada por veinte especialistas de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), quienes realizarán evaluaciones técnicas exhaustivas en centros de producción que abastecen a Perú.

Durante la misión, los equipos de químicos farmacéuticos inspectores verificarán in situ el cumplimiento estricto de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), requisito indispensable para la inscripción, reinscripción e importación de productos farmacéuticos, conforme a lo establecido en la legislación peruana.

Las inspecciones abarcarán la revisión integral de la infraestructura, los procesos productivos, los sistemas de aseguramiento de la calidad, el control de materias primas, los análisis microbiológicos y fisicoquímicos, las condiciones de almacenamiento, la trazabilidad y el cumplimiento de los protocolos internacionales vigentes.

«Esta supervisión directa en los países de origen permite reducir riesgos sanitarios, elevar el nivel de exigencia a los fabricantes y fortalecer el control previo al otorgamiento o renovación de certificaciones y registros sanitarios», agregó el Ministerio.

En este sentido, la directora general de la Digemid, Lida Hildebrandt, destacó que esta misión consolida una política sanitaria preventiva, rigurosa y técnica y también fortalece la transparencia y formalidad del mercado farmacéutico nacional.

«Perú ejerce con firmeza su rol fiscalizador. Verificamos directamente en las plantas de producción que los medicamentos destinados a nuestro país cumplan con los más altos estándares internacionales de calidad. La salud de la población es una prioridad absoluta», afirmó.

Hildebrandt agregó que, con estas inspecciones internacionales, se eleva el estándar regulatorio, se promueve la competencia leal y se garantiza que los medicamentos que llegan a las farmacias peruanas y establecimientos de salud cumplen rigurosamente con la normativa sanitaria. EFE

