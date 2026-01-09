Autoridades mexicanas aseguran casi 20 toneladas de tabaco ilegal provenientes de Japón

2 minutos

Ciudad de México, 9 ene (EFE).- Autoridades mexicanas aseguraron casi 20 toneladas de tabaco ilegal provenientes de Narita, Japón, con un valor estimado de más de 70,7 millones de pesos (3,93 millones de dólares), durante un operativo realizado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que los decomisos ocurrieron entre el 22 de diciembre de 2025 y el 3 de enero de 2026, en donde lograron asegurar aproximadamente 19.779,5 kilos de tabaco ilegal, equivalentes a 954.380 cajetillas de cigarrillos.

“Esta acción evitó un impacto fiscal relevante al impedir la evasión del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), estimada en 17,03 pesos (0,95 dólares) por cajetilla, por lo que se calcula que se evitó una evasión de 16.224,460 pesos (casi 902.000 dólares), cifra correspondiente a las más de 950.000 cajetillas incautadas”, explicó la SSPC.

Según la información, las acciones se derivaron de trabajos de campo y gabinete, a través de las cuales se identificó una red que utilizaba declaraciones falsas y subvaluación y presentaba el tabaco como mercancía general o bolsas de compra.

“Se apoyaba en logística formal y guías aéreas con datos alterados, mezclando la carga ilícita con envíos legítimos en vuelos comerciales, contaba con empresas importadoras que gestionaban el despacho aduanero en México y culminaba con la distribución clandestina en el mercado interno, con riesgos sanitarios y afectaciones a la recaudación y la propiedad intelectual”, apuntó el texto.

La SSPC explicó además que la detección fue resultado del trabajo coordinado entre la Secretaría de Marina (Semar) y autoridades aduanales, así como del intercambio de información con autoridades japonesas.

En el operativo participaron elementos de la Semar, la SSPC, la Aduana del AICM, junto con la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Guardia Nacional (GN). EFE

csr/eav