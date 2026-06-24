Autoridades prorrusas de Donetsk denuncian tres muertos en ataque ucraniano con dron

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Moscú, 24 jun (EFE).- Las autoridades prorrusas de la región ucraniana de Donetsk denunciaron este miércoles un ataque ucraniano con dron contra un edificio de apartamentos en la ciudad de Górlovka que dejó tres muertos.

«Según los últimos datos, la cantidad de los civiles de Górlovka fallecidos en el ataque con dron de las formaciones armadas de Ucrania asciende a tres personas», escribió en redes sociales el alcalde de la localidad, Iván Prijodko.

Mientras, fuentes del Ministerio de Emergencias informaron sobre el fin de las labores de búsqueda y rescate en el lugar del ataque.

Las autoridades de Donetsk registran en los últimos días una intensificación de los ataques ucranianos, muchos de los cuales tienen como objetivo Górlovka, una localidad de más de 200.000 habitantes y controlada por Rusia desde 2014.

A principios de junio, un ataque contra un autobús de pasajeros en la región de Donetsk dejó ocho muertos y 11 heridos.

Hace dos días, el alcalde de Górlovka denuncio otro ataque a un autobús con múltiples heridos. EFE

mos/lss