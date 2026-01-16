Autoridades uruguayas creen que podría haber más extranjeros con sarampión en el país

Montevideo, 16 ene (EFE).- Las autoridades del Ministerio de Salud Pública uruguayo creen que podría haber más extranjeros con sarampión circulando en el país e insisten en que la población se vacune contra dicha enfermedad.

Así lo dijo este viernes en una rueda de prensa la directora general de Salud de la cartera, Fernanda Nozar, quien apuntó que la situación epidemiológica de la región y la circulación de personas que existe hacen presumir eso.

Este jueves, Uruguay confirmó un nuevo caso de sarampión. La persona contagiada trabaja en el transporte urbano capitalino, por lo que el Ministerio solicitó de inmediato que quienes viajaron en determinadas líneas de autobuses entre el viernes 9 y el martes 13 de enero verifiquen su esquema de vacunación.

Nozar indicó que Epidemiología se encuentra buscando a los contactos de esa persona y subrayó que los más estrechos tienen su esquema de vacunación completo y no tienen sintomatología.

No obstante, detalló que el trabajo que lleva a cabo la persona lo relaciona con muchas otras en el día a día, por lo que la detección de los contactos que se está llevando a cabo es «una tarea dificultosa».

Además de los contactos que tuvo el uruguayo en el autobús durante los días mencionados, también están los contactos de quienes compartieron un vuelo desde España a Montevideo con la persona que lo contagió.

Esta última ya salió del país y lo hizo en un vuelo que partió de Montevideo hacia Chile, por lo que las autoridades de ese país ya fueron avisadas.

«Las personas que no puedan acreditar haber recibido las dos dosis de la vacuna contra el sarampión deben concurrir a vacunarse a la brevedad al vacunatorio más cercano, independientemente del prestador de salud al que pertenezcan», alertó el Ministerio tras lo ocurrido.

Por otra parte, apuntó que el caso no tiene relación con el brote que semanas atrás comenzó en el departamento (provincia) de Río Negro, que llevó a que se contagiaran ocho personas.

«La evolución de las personas afectadas en Río Negro ha sido favorable», indicó este viernes Nozar al ser consultada, al tiempo que detalló que están conformes en cuanto a la respuesta de la población frente al pedido de vacunarse.

«En los diferentes departamentos lo venimos midiendo. Montevideo es un departamento que tiene buena cobertura vacunal. Todavía tenemos una ventana de oportunidad para superar el 95 % de cobertura en toda la población», enfatizó.

Este jueves, el Ministerio reiteró que el sarampión «es una enfermedad altamente contagiosa».

«Los síntomas más frecuentes incluyen fiebre, erupción cutánea, secreción nasal, tos y conjuntivitis. Ante la aparición de síntomas compatibles, se recomienda consultar de inmediato al médico, evitando la concurrencia innecesaria a espacios cerrados y siguiendo las indicaciones del equipo de salud», agregó. EFE

