Avances rusos en Ucrania bajan a mínimos inéditos desde junio de 2024

1 minuto

Kiev, 2 mar (EFE).- Rusia conquistó en febrero en Ucrania 126 nuevos kilómetros cuadrados de territorio, la mitad que en enero y un 28 % del territorio que ganó en diciembre, según cifras presentadas este lunes por la plataforma ucraniana de análisis de la guerra DeepState.

Rusia no conquistaba un número tan bajo de kilómetros cuadrados de territorio ucraniano desde junio de 2024, cuando las fuerzas rusas se hicieron con el control de 115 kilómetros cuadrados, según DeepState.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo a finales de febrero que sus fuerzas armadas habían recuperado unos 300 kilómetros cuadrados de territorio en el frente sureste.

Días después, el jefe del Ejército ofreció la cifra de 400 kilómetros cuadrados retornados a control ucraniano.

Según los analistas, uno de los factores que explican esta caída del rendimiento del Ejército ruso en el frente es el bloqueo de las terminales Starlink registradas en Ucrania que las fuerzas del Kremlin utilizaban para comunicarse en el frente.

En cooperación con la empresa propietaria de Starlink, SpaceX, Ucrania bloqueó en febrero las terminales a las que se conectaban los rusos, que también las utilizaban para dirigir a sus drones de larga distancia en sus ataques contra la retaguardia ucraniana.

SpaceX es propiedad de Elon Musk, multimillonario y antigua figura clave de la administración del presidente Donald Trump. EFE

mg/smm/rod