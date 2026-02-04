Avanza con más medias de prueba causa que investiga a jugadores del Alianza por violación

Buenos Aires, 3 feb (EFE).- La causa que investiga a tres ex jugadores de Alianza Lima denunciados por violar a una mujer argentina en Uruguay avanzó con nuevas medidas de prueba y un pedido de la Fiscalía para que el expediente sea remitido al país donde sucedieron los hechos, según informó a EFE este martes uno de los abogados querellantes.

Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco fueron apartados de Alianza Lima tras una denuncia radicada en Argentina por una supuesta violación cometida el pasado 18 de enero en Montevideo, un caso que ha causado un cisma en el conjunto peruano.

La última medida de prueba ordenada por la Justicia argentina fue un allanamiento a la amiga de la denunciante, quien la invitó a Uruguay y la contactó con los futbolistas.

«A mi cliente le provoca mucho dolor pensar en esta chica. Ella no pensaba viajar a Uruguay porque no tenía los recursos y fue invitada por su amiga», dijo a EFE el abogado querellante Ignacio De Franco, quien a su vez detalló que la mujer allanada utilizó una tarjeta de Zambrano para realizar compras.

En el operativo llevado a cabo la semana pasada, se secuestraron un teléfono celular y una tableta electrónica que todavía deben ser peritados.

Según los hechos detallados por De Franco, las mujeres se hospedaron en el hotel Hyatt de Montevideo, donde se encontraban los jugadores del Alianza Lima, tras una invitación hecha por Zambrano a la amiga de la denunciante.

Agregó que última hora del domingo 18 de enero, las mujeres ingresaron a una habitación donde se encontraban cinco futbolistas del equipo peruano, dos de los cuales se retiraron inmediatamente.

Según el relato, las mujeres compraron bebidas por pedido de los jugadores y tras consumir una cantidad moderada de alcohol por insistencia de los futbolistas, la denunciante perdió el conocimiento, y lo recuperó cuando estaba siendo asaltada sexualmente por uno de ellos.

La causa que fue caratulada como «abuso sexual con acceso carnal» se investiga en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°45, a cargo del fiscal Fernando Javier Rouco Oliva.

Según De Franco, la Fiscalía argentina envió el pasado viernes un requerimiento al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°14 para que la causa sea remitida a Uruguay, jurisdicción en la que tuvieron lugar los hechos.

El Juzgado deberá, en los próximos días, decidir si el traspaso se hará a través del convenio de colaboración internacional en materia de derecho penal o por vía consular, opción que podría demorar la causa.

En paralelo, La Fiscalía argentina solicitó a la Justicia Uruguaya acceso a las cámaras del hotel Hyatt.

Entre las primeras medidas, se dispuso la intervención de la División Delitos de Violencia Sexual, el secuestro de las prendas que la víctima conservó tras los hechos y la toma de muestras biológicas que, según De Franco, serán sometidas a un cotejo de ADN la semana que viene. EFE

