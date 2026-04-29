Avanza en el Legislativo de Florida un mapa electoral propuesto por los republicanos

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Miami (EE.UU.), 29 abr (EFE).- La Cámara Baja de Florida aprobó este miércoles un nuevo mapa electoral del estado que favorecería al Partido Republicano de cara a las elecciones legislativas de noviembre, en medio de una batalla similar en otros estados controlados por republicanos y demócratas.

El nuevo mapa, propuesto por el gobernador estatal, el republicano Ron DeSantis, podría permitir a su partido obtener entre tres y seis escaños adicionales en la Cámara de Representantes federal en Washington.

Tras recibir el apoyo de la Cámara de Representantes de Florida, el mapa propuesto será sometido a votación en el Senado, donde el Partido Republicano también es mayoría. EFE

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