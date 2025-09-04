The Swiss voice in the world since 1935

Avanza en el Parlamento argentino un proyecto que limita los decretos presidenciales

Buenos Aires, 4 sep (EFE).- El Senado de Argentina aprobó este jueves y giró a la Cámara de Diputados para su debate un proyecto de ley que modifica el régimen de los decretos presidenciales para limitar su uso en forma arbitraria.

La iniciativa, impulsada por diferentes bloques opositores, fue aprobada por la Cámara Alta por 56 votos a favor, ocho en contra y dos abstenciones.

El proyecto modifica la ley 26.122, aprobada en 2006 durante el Gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007), norma que reglamenta los decretos de necesidad y urgencia (DNU) que firman los presidentes.

Entre las modificaciones, se establece que los decretos se refieran a una única materia a fin de que puedan ser luego tratados individualmente por el Congreso.

Otra de las reformas habilita al Congreso a tratar los decretos aun en el período de receso parlamentario.

También, establece que los decretos conseguirán el aval del Congreso «cuando así lo dispongan expresamente ambas cámaras por la mayoría absoluta de los presentes, en un plazo de 90 días corridos contados desde su publicación en el Boletín Oficial», indica el texto del proyecto.

Actualmente, basta solo el voto a favor de una de las dos cámaras del Parlamento para que el decreto tenga aval, mientras que para ser anulado se requiere el rechazo de las dos cámaras.

La iniciativa establece, además, que, rechazado un decreto, el Poder Ejecutivo no podrá dictar otro que verse sobre la misma materia durante ese año parlamentario.

El Senado aprobó este proyecto en una sesión del pleno en la que también se revirtió un veto de Milei a la ley de emergencia en discapacidad. EFE

