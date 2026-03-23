Avión militar accidentado en Colombia llevaba 125 personas, de las cuales 48 sobrevivieron

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Bogotá, 23 mar (EFE).- El avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) que se accidentó este lunes al despegar de la localidad amazónica de Puerto Leguízamo, llevaba 125 personas a bordo, en su mayoría militares, de las cuales al menos 48 sobrevivieron con heridas, informó esa institución.

«Tenemos 114 pasajeros a bordo y once tripulantes. En este momento sabemos que hay 48 heridos que han sido rescatados, es una cifra preliminar», dijo el comandante de la FAC, general Carlos Silva, en un video divulgado en X. EFE

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