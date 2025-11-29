Avianca dice que actualizó software del 51 % de sus A320 ante fallo registrado por Airbus

Bogotá, 29 nov (EFE).- Avianca aseguró este sábado que ya actualizó el software del 51 % de sus aviones A320, una vez que el fabricante europeo Airbus informara de un fallo detectado en ese modelo, lo que obligó el viernes a la aerolínea colombiana a decidir que más del 70 % de su flota permaneciera en tierra.

«A hoy, el 51 % de la flota A320 tiene el software actualizado por completo y se prevé que el trabajo de los técnicos especializados se pueda completar en los próximos días», expresó Avianca en un comunicado.

Igualmente la aerolínea mantuvo el cierre de las ventas para viajes hasta el 8 de diciembre «para evitar un mayor impacto y poder reacomodar a los pasajeros que ya han comprado pasajes en los vuelos disponibles», según recalcó hoy.

Este viernes, Airbus reconoció un fallo en sus sistemas de control detectado en un A320 durante un vuelo de la compañía estadounidense JetBlue entre Cancún y Newark, Nueva Jersey, que el pasado 30 de octubre tuvo que efectuar un aterrizaje de emergencia en Tampa (Florida).

Sus sistemas de control sufrieron una disfunción por su exposición a altas radiaciones solares, lo que llevó a Airbus a revisar sus equipos.

Más de 6.000 aviones, la mitad de los A320, el avión más vendido de la historia de la aviación comercial, se vieron afectados por este problema, aunque la mayor parte de ellos solo necesitaban una actualización informática para mantener los estándares de seguridad.

En un primer momento Airbus indicó que un millar precisaba un mantenimiento más profundo, que podía mantenerles en tierra algunas semanas, pero el ministro francés de Transportes, Philippe Tabarot, indicó que finalmente esa intervención solo afectará a un centenar.

La intervención provocó algunas cancelaciones de vuelos y retrasos en Europa, aunque el impacto fue superior en Asia y América, según indicaron las diferentes compañías.

Avianca opera una de las redes más grandes de América Latina, con más de 150 rutas, 700 vuelos diarios y una flota de 140 aviones Airbus 320 y Boeing 787 Dreamliner que conectan con más de 80 destinos en más de 25 países de América y Europa. EFE

