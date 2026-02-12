Avianca reanuda vuelos de Colombia a Venezuela para reactivar la economía y las relaciones

3 minutos

Bogotá, 12 feb (EFE).- La aerolínea colombiana Avianca reanudó este jueves sus vuelos diarios de Bogotá a Caracas, suspendidos en noviembre pasado, «con la perspectiva de transportar mucha gente» entre las dos capitales para reactivar la economía y las relaciones.

El itinerario indica que el vuelo diario sale de Bogotá a las 7:40 hora local, aunque el primero tuvo hoy un considerable retraso de más de una hora, y el regreso de Caracas hacia la capital colombiana será a las 12:10 hora local.

«Para nosotros, como Avianca, después de 60 años de estar conectando Colombia con Venezuela, hoy un retorno después de una leve interrupción del servicio nos hace más fuertes, con una frecuencia diaria», dijo el presidente de la aerolínea, Gabriel Oliva, en la despedida de los primeros viajeros en el aeropuerto internacional El Dorado.

Las aerolíneas colombianas suspendieron a finales de noviembre sus vuelos a Venezuela luego de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) emitiera un aviso internacional que instaba a «extremar la precaución» al sobrevolar ese país y el sur del mar Caribe por sus operaciones militares en la zona.

A raíz de esa decisión, el Ministerio de Transporte de Venezuela y el Instituto de Aeronáutica Civil (INAC) revocaron la concesión de vuelo a varias compañías, a lo cual siguieron otras restricciones debido a la actividad militar de EE.UU. como parte de la operación que el pasado 3 de enero capturó en Caracas a Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

Oliva destacó que, tras la normalización de la situación aérea, la conexión de Colombia con Venezuela brinda «oportunidades a millones de pasajeros» no solo para volar entre las dos capitales sino también para llegar a 83 destinos en 28 países que cubre la aerolínea y la compañía tiene la «perspectiva de transportar mucha gente y muchas ilusiones».

Optimismo con los cambios en Venezuela

Entre los viajeros del primer vuelo estaba la venezolana Yajaira Aguilar, quien regresa a Caracas después de visitar a una hija que emigró hace diez años a Argentina.

«Me alegra que se estén reanudando todos los vuelos», dijo a EFE Aguilar, quien añadió que está «optimista» con los cambios que se están dando en su país desde el 3 de enero.

Aguilar agregó que espera «que se mejoren las cosas, que la economía mejore también y que todas las aerolíneas puedan volver a volar a Venezuela» y por lo que se ve, «las cosas están surgiendo como se espera».

Entre las autoridades colombianas que estuvieron en el acto, la viceministra de Comercio, Industria y Turismo, Sofía Cañón, destacó que «más que un vuelo que despega hoy, despega la reactivación económica, la reactivación humana entre los dos países».

«Cuando se conectan las capitales, se conectan las empresas, las familias y las inversiones», afirmó.

Wingo, otra aerolínea colombiana, reanudó sus vuelos de Bogotá a Caracas el pasado 16 de enero y a partir del próximo 1 de marzo también los retomará desde Medellín, mientras que Latam Airlines Colombia lo hará entre las dos capitales el 23 de febrero. EFE

joc/pc/nvm

(foto)(video)