Bélgica «sigue de cerca» la crisis en Venezuela «en coordinación» con sus socios europeos

1 minuto

Bruselas, 3 ene (EFE).- El ministro de Exteriores belga, Maxime Prévot, dijo este sábado que Bélgica «sigue de cerca» y «en coordinación con nuestros socios europeos» la situación en Venezuela tras el ataque aéreo de Estados Unidos en Caracas, y aseguró que la seguridad de los ciudadanos belgas «es una prioridad absoluta».

«Dada la situación en Venezuela, la seguridad de nuestros ciudadanos es una prioridad absoluta. Nuestra embajada en Bogotá, responsable de Venezuela, y nuestros servicios en Bruselas están plenamente movilizados. La situación se sigue de cerca, en coordinación con nuestros socios europeos», informó el ministro a través de un mensaje en redes sociales.

El presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos ha llevado a cabo este sábado «con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela» y ha asegurado haber capturado al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y a su esposa, y haberlos sacado del país.

«La operación fue realizada en conjunción con las fuerzas del orden de Estados Unidos», aseguró Trump, quien indicó que dará más información en una rueda de prensa a las 11 de la mañana (16:00 GMT) desde Mar-a-Lago (Florida).

El republicano confirmó el ataque pocas horas después de que se reportaran explosiones y el sobrevuelo de aeronaves militares en Caracas y otras zonas del país. EFE

