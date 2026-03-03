Bélgica multa con 10 millones de euros a buque cisterna incautado de flota fantasma rusa

3 minutos

Bruselas, 3 mar (EFE).- Bélgica anunció este martes la imposición de una multa de más de 10 millones de euros a un buque cisterna vinculado a la denominada flota fantasma rusa incautado durante el fin de semana.

La ministra belga de Justicia, Annelies Verlinden, y el ministro de Movilidad, Jean-Luc Crucke, anunciaron la noticia en un comunicado de prensa conjunto, recogido por la agencia Belga.

El buque, el ‘Ethera’, fue abordado durante la noche del sábado al domingo como parte de la operación ‘Blue Intruder’ en el puerto belga de Zeebrugge, y la Dirección General de Transporte Marítimo identificó 45 infracciones.

La mayoría están relacionadas con certificados falsos, tras descubrirse que el petrolero navegaba bajo una bandera guineana falsa, pero los inspectores también informaron de defectos técnicos.

La Policía Federal Marítima de Bélgica llevó a cabo controles adicionales a bordo, incluida la verificación de la identidad de los 21 tripulantes.

La tripulación está compuesta por un capitán ruso, siete oficiales de origen indio, georgiano e indonesio, y otros 13 tripulantes, todos de nacionalidad india.

El buque cisterna está actualmente sujeto a la denominada «prohibición de pasajeros», lo que significa que la tripulación no puede desembarcar ni entrar en territorio belga. El armador es responsable del bienestar y el abastecimiento de la tripulación mientras dure ese veto.

El buque podrá volver a navegar una vez que se haya abonado un depósito de 10,02 millones de euros y una nueva inspección confirme que cumple con todas las normativas aplicables.

La inspección de seguimiento solo se llevará a cabo una vez que el armador haya indicado que el buque cumple plenamente los requisitos reglamentarios.

Verlinden afirmó hoy que tanto la operación ‘Blue Intruder’ como las inspecciones realizadas y la investigación en curso por parte de la Fiscalía federal «envían una clara señal internacional de que Bélgica está tomando medidas activas contra la flota fantasma y reforzando la seguridad de las infraestructuras vitales».

«Con esta operación, estamos aplicando las sanciones europeas, protegiendo el mar del Norte y limitando la financiación de la guerra de Rusia contra Ucrania. Bélgica no permitirá que su espacio marítimo se utilice para socavar el derecho internacional», añadió el ministro belga de Defensa, Theo Francken.

El ‘Ethera’, que figura en la lista de sanciones de la Unión Europea (UE), se dirigía de Marruecos a San Petersburgo cuando fue abordado.

La Unión Europea mantiene sanciones a 597 buques sospechosos de formar parte de la “flota fantasma” rusa, como se conoce a los barcos que ayudan a que Moscú esquive las sanciones comunitarias a su petróleo.

Estos barcos están sujetos a la prohibición de acceso a los puertos y de prestar una amplia gama de servicios relacionados con el transporte marítimo. EFE

rja/fpa