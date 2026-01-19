Bélgica se solidariza con España tras el accidente ferroviario

1 minuto

Bruselas, 19 ene (EFE).- Bélgica trasladó este lunes su solidaridad a España tras el «dramático accidente ferroviario» ocurrido en Córdoba el domingo, que ha dejado al menos 39 víctimas mortales.

«Plena solidaridad con las autoridades y el pueblo españoles, que se enfrentan a un dramático accidente ferroviario. El pueblo belga se solidariza con las víctimas y sus familias», publicó en redes sociales el viceprimer ministro y titular de Exteriores de Bélgica, Maxime Prevot.

Un tren de la compañía Iryo, que había salido de Málaga el domingo por la tarde con destino a Puerta de Atocha, en Madrid, con 317 personas a bordo, descarriló sus tres últimos vagones e invadió la vía contigua por la que en ese mismo momento circulaba otro convoy de Renfe con destino a Huelva, que también descarriló.

Los vagones del Iryo impactaron contra los dos primeros vagones del Alvia de Renfe, que salieron despedidos y cayeron por un terraplén de unos cuatro metros. EFE

