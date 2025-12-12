Bad Bunny, Dua Lipa, Shakira… México se coloca como epicentro musical

afp_tickers

4 minutos

Ciudad de México se consolida como epicentro de los conciertos de grandes estrellas. A menos de una semana de que el público se rindiera a la británica Dua Lipa, miles de personas lucen la pava, el tradicional sombrero de palma puertorriqueño, para recibir a Bad Bunny.

«Benito [Bad Bunny] es la súper estrella más grande en el mundo entero», dijo a la AFP, Gerardo Fernández, de 25 años, antes de entrar el miércoles por la noche a un abarrotado estadio, con capacidad para 65.000 espectadores.

Fue el primero de los ocho conciertos que el boricua tiene agendados en esta capital. Después de su natal Puerto Rico y España, Ciudad de México es el sitio donde hará más presentaciones.

Los fans se han acostumbrado a este maratón musical: este año Shakira dio 12 presentaciones en México y la banda mexicana Zoé tuvo seis.

«Es la disponibilidad y la cantidad de artistas que están saliendo de gira, combinado con la demanda de boletos» para estos espectáculos, dice a la AFP Guillermo Parra, director de eventos internacionales de Ocesa, la productora de estos conciertos.

Muchas veces los cantantes no planean tantas fechas, pero la demanda de boletos es tan grande que aumentan progresivamente sus presentaciones.

«La idea era hacer un par de shows o un poco más y de repente los pones a la venta, el público demanda, sacas otro, el público demanda y se va haciendo totalmente natural», dice Parra.

A las afueras del estadio donde se presentó el «Conejo Malo», María Soriano, de 19 años, mostraba un letrero que decía «Migajeras de amor y de boletos: Bad Bunny 2025».

«Estoy tratando de conseguir un boleto a un precio razonable, porque están demasiado caros», dijo sin ocultar que le «hace demasiada ilusión».

Su reto es complejo: desde que los boletos salieron a la venta, más de tres millones de personas intentaron adquirir uno en línea.

– México está «hot» –

Además de la fuerte demanda, a estas estrellas les gusta interactuar con el público mexicano. Simplemente el país «está caliente en todos los niveles», explica Parra.

«En cocina, en cultura (…), a muchísimos artistas les gusta venir a México y tomarse unos días para conocer esos restaurantes tan famosos que están en las listas del mundo», añade.

Dua Lipa se deleitó en famosas taquerías como el Califa de León, que en 2024 recibió una estrella Michelin.

Por su parte, Bad Bunny fue visto con una máscara plateada de Místico, un reconocido gladiador, durante una función de la tradicional lucha libre mexicana.

«El multigalardonado Bad Bunny vivió de cerca la mejor lucha libre del mundo, vibrando con cada caída y cada llave y… ¡luciendo nada menos que la máscara del Rey de Plata y Oro, Místico!», dijo en Instagram el Consejo Mundial de Lucha Libre, una de las empresas que organiza estas funciones.

– Derrama millonaria –

«Llévese la pava, la pava para el concierto», gritaba una vendedora afuera del concierto, mientras otros comerciantes vendían camisetas con la imagen de Bad Bunny y el nombre de su más reciente álbum: «Debí tirar más fotos».

La cámara de comercio, servicios y turismo de Ciudad de México estima que la presencia del artista dejará 3.228 millones de pesos (casi 180 millones de dólares) por la venta de boletos, así como en gastos en restaurantes, hospedajes y souvenirs.

«Este tipo de espectáculos no sólo consolidan a la Ciudad de México como epicentro cultural y de entretenimiento en América Latina, sino que también dinamiza la economía local», dijo el organismo en un comunicado.

La productora Ocesa estima que fans de unos 77 países asistirán a los conciertos en México, muchos proveniente de Estados Unidos.

Bad Bunny decidió no realizar su tour en el vecino del norte para evitar redadas de migración contra los hispanos que promueve el presidente Donald Trump.

El cantante puertorriqueño «es importante para el mundo latino», dice Fidel Bueno, un mexicoestadounidense, de 39 años, que viajó desde Chicago. La ausencia de Bad Bunny en Estados Unidos hace «más intrigante venir y verlo», añade.

bur-yug/lp/val