Bad Bunny agradece a dominicanos «por tanto amor» y bromea sobre la comida y el béisbol

3 minutos

Santo Domingo, 24 nov (EFE).- Bad Bunny ha emitido este lunes un mensaje en el que agradece a los dominicanos «por tanto amor» desde hace casi 10 años, a propósito del respaldo masivo recibido en este país a sus conciertos del viernes y sábado pasados, en el comienzo mundial de su gira ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour’.

Bunny se refiere en su cuenta de X al parecido entre República Dominicana y su natal Puerto Rico, a los tantos amigos que tiene en Santo Domingo y hasta bromeó con «sacar la pelota del parque» si tuviera de frente a la súper estrella del béisbol de las Grandes ligas, el japonés Shohei Othani.

«Y no es mentira que después de Puerto Rico, el primer país que me hizo sentir querido, apoyado y que entendían y conectaban con mi música fue REPÚBLICA DOMINICANA. A mis 22 años, todos ellos vividos en Puerto Rico, piso suelo dominicano por primera vez, con muy pocas canciones pero con ganas infinitas de comerme al mundo», narra el ‘Conejo Malo’ al comienzo de su texto.

Recordó que los dominicanos le aclamaron en 2016 al llegar al país y ser llamado «el locooo, el conejooo, el mejol».

«Como si ellos ya hubieran visto el futuro. Tan cerquita de mi toda la vida, jamás hubiera pensado que Quisqueya terminaría siendo tan importante y querida para mi. Son demasiadas experiencias e historias que he vivido en esa tierra tan linda con muchas similitudes a la mía», acotó el cantante de ‘Tití me preguntó’.

Bunny agradeció por esos dos conciertos «increíbles que tuvimos este pasado fin de semana. Esta visita de ahora fue muy, muy pero muy especial. Santo Domingo no iba ser parte de la gira por situaciones de logística, tiempo y accesibilidad del estadio», reveló Benito Antonio Martínez Ocasio.

Destaca que su amigo Gamal (el empresario dominicano Gamal Haché) se esforzó como siempre y como nunca para hacerlo posible las dos presentaciones.

«Gracias a eso, tuve un inicio de gira que no esperaba, y que no sabía que necesitaba. WOW! REPÚBLICA DOMINICANA, tal como en el 2016, una vez más me han dado el amor y la energía para comenzar a repartir al mundo. GRACIAS!!! Míooos por siempre», continúa el mensaje.

El artista hizo vibrar a los miles de fanáticos que abarrotaron la noche del viernes el Estado Olímpico de Santo Domingo, en el primero de sus dos conciertos.

El cantante, de 31 años, escogido por la revista Billboard como el máximo artista latino del siglo XXI, hizo un repaso de éxitos como ‘Callaita’ y ‘Baile Inolvidable’, ambos de la producción ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour’, el disco que estrenó el pasado 5 de enero y que está compuesto por 17 canciones, en el que incluye homenajes a su Puerto Rico natal y críticas a los problemas que enfrenta la isla.

Al final de su mensaje, Bad Bunny apunta una posdata en la que afirma: «En una semana comí tanto pero tanto mangú, salami y queso frito que si me paro a batear, se la saco del parque a Othani del primer pitcheo», en alusión a uno de los platos típicos dominicanos y al lanzador y bateador japonés.EFE

rsl/rao/enb