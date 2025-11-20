Bad Bunny inicia este viernes su esperada gira consolidado como una estrella mundial

Santo Domingo, 20 nov (EFE).- El artista puertorriqueño Bad Bunny, ganador de tres premios Grammy, iniciará este viernes en Santo Domingo su esperada gira mundial ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour’, homónima de su último álbum, un tour que le llevará a escenarios de América Latina, Europa, Asia y Oceanía.

Escogido por la revista Billboard como el máximo artista latino del siglo XXI, Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre de pila del cantante, se presentará en el EstadIo Olímpico de Santo Domingo – donde actuará también el sábado – con todas las entradas vendidas.

De hecho, la empresa productora del espectáculo ha informado a última hora que habilitó secciones extras en el recinto, debido a la alta demanda y puso a la venta más entradas.

El precio de los boletos, al momento de la venta en junio, iba desde los 53 dólares hasta 373 dólares, y se agotaron a las pocas horas de ponerse a disposición del público.

En el día previo al concierto las entradas más económicas en el mercado negro se venden a alrededor de 100 dólares, comentó a EFE, Raúl, un vendedor de reventa.

«No nos va a quedar ninguna boleta, la gente está buscando la suya, empecé a vender hoy y he vendido muchas (…) Hay gente que paga lo que sea, vienen de otros países también a buscar boletas», señaló.

La estrella puertorriqueña llevará su gira a Costa Rica, México, Colombia, Perú, Chile, Argentina, Brasil, Australia, Japón, España, Portugal, Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Francia, Suecia, Polonia e Italia, antes de concluir en Bélgica el 22 de julio de 2026.

Gran expectación

Radhy Paniagua, un joven dominicano de 28 años, considera que iniciar la gira en Santo Domingo «es la mejor decisión que ha tomado Bad Bunny porque él tiene en República Dominicana un gran público que lo quiere y lo ama».

«Que empiece acá (la gira) es una gran emoción para nosotros», señaló a EFE.

Para la joven dominicana María Magdalena, la fórmula del éxito de Bad Bunny reside en que «tiene una música muy jocosa y juvenil».

«Es un privilegio que el primer concierto (de la nueva gira) sea aquí en la República Dominicana. Fue aquí que empezó a tener éxito», señaló en declaraciones a EFE.

El país acoge fanáticos de diferentes países como Sebastán Orozco, un joven guatemalteco que acude a Santo Domingo para asistir al espectáculo: «Espero muchas cosas de este concierto. Tengo expectativas muy altas».

Por su parte, la canadiense Marjorie Martin, viaja expresamente desde Quebec (Canadá) para disfrutar del inicio de ‘Debí tirar más fotos’ junto con dos amigas.

«Nos encanta Bad Bunny. Hemos ido a Puerto Rico y después aquí, a la República Dominicana, para el concierto», añadió.

Bad Bunny estrenó el 5 de enero su sexto disco de estudio ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’, compuesto por 17 canciones, en el que incluye homenajes a su Puerto Rico natal y críticas a los problemas que enfrenta la isla.

Además, en enero el artista hizo historia al vender todas las entradas en tiempo récord de la serie de 30 conciertos bajo el título ‘No me quiero ir de aquí’, que ofreció en el Coliseo de Puerto Rico este verano.

En 2024 fue el artista latino más escuchado del mundo en Spotify. Sus últimos álbumes, ‘Un Verano Sin Ti’ y ‘Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana’, batieron récords de reproducciones. EFE

