Bad Bunny reivindica que América es un continente, no solo EEUU, en el Super Bowl

4 minutos

Pedro Pablo Cortés

Miami (EE.UU.), 9 feb (EFE).- Bad Bunny reivindicó en su show del Super Bowl que América es todo el continente, no solo Estados Unidos, con un despliegue de todas las banderas de la región, uno de los elementos de su espectáculo más aplaudidos en Latinoamérica y de los más criticados por la derecha estadounidense.

El cantante cerró su concierto en el deporte más estadounidense al grito de «¡Dios bendiga a América!», con un balón de fútbol americano que decía «Together we’re America» («Juntos somos América») y un desfile con las banderas y nombres de cada país del continente, desde Chile hasta Canadá.

Este acto del puertorriqueño fue tan polémico porque en Estados Unidos «América» se usa como sinónimo corto del país, explica a EFE Omar Wasow, profesor asistente del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Berkeley.

«Para los ciudadanos de Estados Unidos, hay una perspectiva estrecha, que es que ‘América’ quiere decir ‘Estados Unidos de América’. Y creo que la mayoría de los estadounidenses no piensan en América Latina o América del Sur, o ni siquiera América del Norte», expone Wasow en una entrevista.

Un «choque» geopolítico

El concepto de América de Bad Bunny se contrapone al de la Administración del presidente Donald Trump, quien ha pedido renombrar el Golfo de México como ‘Golfo de América’ y ha revivido la Doctrina Monroe, que señala que «América es de los americanos», en referencia a los estadounidenses.

Por ello, el artista provocó «un choque» con «el pensamiento imperialista» de «muchos estadounidenses», indica a EFE el investigador puertorriqueño Cruz Bonlarron Martínez, autor del artículo ‘El show de Bad Bunny en el Super Bowl fue arte político en su mejor momento’ de la revista Jacobin.

«Creo que es reivindicativo, especialmente por el momento geopolítico que vivimos, con la operación ilegal de Estados Unidos en Venezuela, violando la soberanía venezolana, con todo el chantaje que ha hecho la Administración de Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, contra los gobiernos de América Latina», opina.

La exhibición de banderas extranjeras en el evento más visto de la televisión estadounidense causó críticas de ‘influencers’ del movimiento MAGA (‘Make America Great Again’), como Matt Walsh y Laura Loomer, quien pidió realizar una redada del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) contra los participantes.

«El hecho que compartamos un hemisferio no nos hace connacionales», expresó Walsh en sus redes sociales.

Al respecto, el profesor Wasow explica que «una gran parte de cómo funciona la política estadounidense ahora son los símbolos y la bandera es uno de los símbolos más venerados, particularmente en la derecha, así que tener otras banderas visibles se convierte en una competencia de símbolos».

La «unión americana» de Bad Bunny

En contraste con la opinión de Trump, quien llamó al acto una «afronta a la grandeza de América», latinoamericanos destacaron la «unión» promovida por Bad Bunny, como la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien lo consideró «muy interesante».

«Que haya cantado en español en el Super Bowl y que el mensaje sea de unión de América, del continente americano porque menciona todos los países, al final de la canción, incluido Estados Unidos y Canadá, entonces, está hablando del continente americano», celebró la mandataria mexicana en su conferencia matutina.

Wasow, experto en relaciones raciales y étnicas, destaca la intención del concierto de Bad Bunny de «intencionalmente» promover el «orgullo» de una «identidad panlatinoamericana».

Aunque el artista no habló en concreto del ICE, como cuando recibió el Grammy al mejor álbum del año, Bonlarron Martínez piensa que el acto sí fue político por simbolismos como las banderas, que invita a que «los estadounidenses piensan en el resto del continente y en los efectos que está teniendo la política de Trump».

«Hay un punto muy importante de política y el hecho de que usó todas las banderas de la región y que usó la palabra América pensando en América como grande, no como Trump, (sino) pensando en la patria grande, yo creo que era bastante político», menciona. EFE

ppc/ims/av

(foto)