Banamex atribuye regreso del “súper peso” mexicano al apetito por riesgo y tasas altas

2 minutos

Ciudad de México, 21 ene (EFE).- El equipo de Estudios Económicos de Banamex señaló este miércoles que el llamado “súper peso” mexicano muestra señales de regreso, impulsado por un mayor apetito por riesgo hacia economías emergentes.

Asimismo, atribuyó su apreciación a la expectativa de que las tasas de interés en México se mantengan elevadas, al tiempo que el tipo de cambio real de la moneda mexicana ya se ubica por encima de su nivel promedio de largo plazo.

En su reporte económico diario, Banamex indicó que el peso acumula una ganancia de 3,1 % en lo que va del año y cerró alrededor de 17,45 pesos por dólar este miércoles, el menor nivel desde mayo de 2024, respaldado por el renovado interés por activos de riesgo.

En una nota especial del mismo documento, el grupo apuntó que la divisa mexicana ha cotizado de forma consistente por debajo de 18 por dólar desde finales de diciembre y que la apreciación se ha acentuado en las jornadas recientes.

Los analistas explicaron que, dado que el dólar “se ha mantenido” sin depreciaciones adicionales significativas en meses recientes, el fortalecimiento del peso reflejaría, por un lado, un giro hacia monedas emergentes, con apreciaciones también en países como Brasil y Sudáfrica.

Por otro lado, lo asociaron a la expectativa de que las tasas en México se mantengan alrededor de 7 % el resto del año e, incluso, con un aumento hacia la segunda mitad de 2027, lo que incentiva la búsqueda de rendimiento por el diferencial frente a Estados Unidos y otras economías avanzadas.

En este contexto, Banamex revisó a la baja sus pronósticos del tipo de cambio y ahora estima el dólar en 18,36 pesos al cierre de 2026 y en 18,73 en 2027.

El reporte también advirtió que el tipo de cambio real —un indicador de competitividad que incorpora precios relativos— superó en noviembre su promedio de los últimos 35 años (1990-2025), al ubicarse 1,8 % por arriba de esa referencia, umbral que habría rebasado desde octubre.

Banamex anticipó “cierta reversión” del fortalecimiento real conforme el peso registre “cierto desliz” nominal y la inflación en México supere la del resto del mundo ponderada por el comercio exterior. EFE

