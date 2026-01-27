Banco Central chileno mantiene tipo de interés en el 4,5 % y anticipa menor inflación

1 minuto

Santiago de Chile, 27 ene (EFE).- El Banco Central chileno decidió este martes mantener la tasa de interés referencial en el 4,5 % y anticipó que la inflación en el corto plazo será más baja de lo proyectado en diciembre pasado.

Por decisión unánime de sus cinco consejeros, el ente emisor resolvió dejar sin cambios la tasa de interés definida en diciembre pasado y afirmó que la inflación subyacente “sigue destacando la caída del componente de bienes”.

“El escenario macroeconómico da cuenta de una inflación que, en el corto plazo, será menor a la prevista en diciembre, con una evolución de la demanda que ha estado en línea con lo proyectado», detalló el organismo.

«El Consejo evaluará las implicancias de estos desarrollos para la política monetaria en el Informe de Política Monetaria de marzo. Además, reafirma su compromiso de conducirla con flexibilidad, asegurando que la inflación proyectada se ubique en 3 % en el horizonte de dos años», subrayó el Banco Central.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) cayó un 0,2 % en diciembre pasado, más de lo esperado, mientras que la inflación cerró 2025 en el 3,5 %.

En contra de lo pronosticado, Chile esquivó la contracción en 2023 y el PIB cerró con un crecimiento del 0,2 %, mientras que en 2024 se expandió un 2,6 %, por encima de lo previsto.

El Banco Central chileno proyectó en diciembre un crecimiento de la economía chilena de 2,4 % en 2025, mientras que para 2026 estimó un rango de expansión de entre 2 % y 3 %. EFE

ssb/seo