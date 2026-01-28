Banco Central de Brasil mantiene por quinta vez consecutiva la tasa de interés en el 15 %

São Paulo, 28 ene (EFE).- El Banco Central de Brasil mantuvo este miércoles, por quinta vez consecutiva, la tasa oficial de interés en un 15 % anual, una decisión esperada por los mercados pese a la presión del Gobierno en pos de una reducción.

La institución adelantó, sin embargo, que prevé poner en marcha una «flexibilización» de los tipos de interés en su próxima reunión, que será en marzo, en el caso de que la inflación se mantenga bajo control y no haya cambios bruscos en el escenario económico.

Con todo, este mes optó por mantener la tasa en su mayor nivel en las últimas dos décadas ante unas proyecciones de inflación aún por encima de la meta, así como por la incertidumbre que rodea una coyuntura global marcada por «tensiones geopolíticas».

En este sentido, apuntó a que «el contexto externo sigue siendo incierto», debido a la situación económica y las políticas de Estados Unidos, que exigen «cautela por parte de los países emergentes».

Según la nota, el comité de política monetaria, a cargo de la decisión, manifestó que «la estrategia actual» de imponer un alto interés «ha demostrado ser adecuada para asegurar la convergencia de la inflación a la meta».

En ese caso, citó las expectativas de inflación para 2026 y 2027, que se mantienen por encima de la meta, situándose en el 4,0 % y el 3,8 %, respectivamente, según datos del informe semanal Focus del Banco Central, que resume las expectativas del mercado financiero.

El Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha presionado al Banco Central de Brasil para que rebaje la alta tasa de interés, que es vista como un lastre para el crecimiento económico, cuando falta menos de un año para las elecciones presidenciales.

Brasil cerró 2025 con una inflación acumulada del 4,26 %, una cifra por debajo del techo de la meta fijada por el Banco Central, que es del 3 % con un margen de tolerancia de 1,5 puntos porcentuales.

El porcentaje está por debajo del número final de 2024, que fue del 4,83 % bajo esta misma meta, y se situó como el quinto valor más bajo desde hace tres décadas.

La economía de Brasil, la mayor de América Latina, creció un 3,4 % en 2024, pero las últimas previsiones oficiales estimaron una desaceleración en 2025.EFE

