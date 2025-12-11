Banco Central revisa al alza proyección de crecimiento de Guatemala para 2025 y 2026

Ciudad de Guatemala, 11 dic (EFE).- El Banco de Guatemala (Banguat-Central) revisó al alza la proyección de crecimiento del país y la situó en 4,1 % tanto para este 2025 como para 2026 impulsada por el consumo interno.

La proyección de crecimiento económico para 2025 se elevó a 4,1 %, un incremento respecto al 3,9 % proyectado, según la última revisión en agosto pasado.

Esta tendencia positiva continuaría en 2026, con una estimación que también se sitúa en 4,1 %. Este dato, según Banguat, supera al 3,9 % que se tenía para el próximo año, siendo una «buena noticia para Guatemala», según el presidente del Banguat, Álvaro González Ricci.

El crecimiento proyectado para Guatemala en 2025 y 2026 sitúa al país por encima de sus pares regionales y globales. Guatemala crecerá más que el promedio de América Latina (2,4 % en 2025 y 2,3 % en 2026) y que el crecimiento estimado para el mundo (3,2 % y 3,1 %, respectivamente).

El gerente económico del Banguat, Johny Gramajo, explicó que la revisión al alza para 2025 se debe al consumo privado (4,7 % en la revisión) y a la formación bruta de capital fijo, revisada de 7,3 % a 9,2 %. Este impulso se justifica por una mejora en las importaciones de bienes de capital y el crecimiento de la construcción pública, sector que fue revisado al alza de 7,2 % a 9,2 %.

En el ámbito fiscal, el déficit proyectado se ubica en 2,7 % para 2025 y 3,3 % para 2026. El presidente González Ricci afirmó que el objetivo de este incremento es tener «suficientes recursos para poder fortalecer la infraestructura del país». Adicionalmente, la deuda pública se mantiene en niveles aceptables, por debajo del 30 % del PIB.

La inflación a noviembre de 2025 fue de 1,73 %, proyectándose por debajo del límite inferior de la meta establecida por la Junta Monetaria. Se espera que en 2026 se acerque al valor central de la meta (4 %), con un cierre proyectado de 3,5 %.

Respecto al sector externo, el ingreso de remesas familiares registró un crecimiento de 19,1 % al 4 de diciembre de 2025, al ubicarse en 23.549,8 millones de dólares y se anticipa un crecimiento del 19 % para el cierre de 2025, seguido de una desaceleración al 5 % en 2026.

Las proyecciones para las exportaciones para 2025 y 2026 se estiman en un 6 %. El vicepresidente Alfredo Blanco destacó que la mejora en las exportaciones para 2026 está ligada al acuerdo arancelario con Estados Unidos, beneficiando a la industria manufacturera, que se espera crezca 4,0 %.

Pese a la solidez macroeconómica, el Banguat advirtió sobre riesgos que podrían alterar la estabilidad de la inflación, siendo el precio internacional del petróleo el principal factor de riesgo ante las «intensificaciones de las tensiones geopolíticas del Medio Oriente», así como las «perspectivas de mayor consumo en Estados Unidos» y las expectativas de mayor demanda por parte de China. EFE

