Banco Central venezolano anuncia oferta de 200 millones de dólares provenientes del crudo

Caracas, 27 ene (EFE).- El Banco Central de Venezuela (BCV) anunció este martes una «nueva oferta» de divisas, de 200 millones de dólares, provenientes de la exportación de hidrocarburos, que se sumarán, según el organismo emisor, a los 300 millones ya vendidos «hasta la fecha» en el mercado cambiario nacional.

En un comunicado, el BCV explicó que, en coordinación con el Ejecutivo, ha ofertado divisas con el apoyo del sistema financiero para «complementar la oferta privada y fortalecer la economía nacional», en un contexto marcado por los acercamientos con Estados Unidos, que recientemente informó de un acuerdo de venta de crudo venezolano por 500 millones de dólares. EFE

