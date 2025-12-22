Banco de Bogotá acuerda adquisición de portafolio de clientes de Itaú en Colombia y Panamá

1 minuto

Bogotá, 22 dic (EFE).- El Banco de Bogotá, que hace parte del conglomerado colombiano Grupo Aval, anunció este lunes que llegó a un acuerdo para la adquisición del portafolio de clientes del «negocio de persona natural» del banco brasileño Itaú en Colombia y Panamá.

Con esta operación, el banco colombiano busca adquirir los activos y pasivos de unos 267.000 clientes, que pueden sumar, según sus estimaciones, 6,5 billones de pesos (unos 1.700 millones de dólares) en créditos de consumo y vivienda y 4,1 billones de pesos (unos 1.079 millones de dólares) en depósitos.

Itaú, por su parte, afirmó que esta operación hace parte de «un proceso de ajuste en su estrategia para enfocar sus operaciones en Itaú Corporate, que agrupa todos los negocios de personas jurídicas en Colombia y Panamá, en tesorería, y en las filiales Itaú Comisionista de Bolsa, Itaú Fiduciaria e Itaú Panamá». EFE

jga/joc/gpv