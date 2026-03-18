Banco de Japón se reúne con expectativa de mantener tipos por alza del crudo

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Tokio, 18 mar (EFE).- El Banco de Japón (BoJ) inició este miércoles su reunión mensual de dos días sobre política monetaria, una cita en la que se espera que mantenga los tipos de interés en el 0,75 %, mientras analizan el impacto del alza del precio del petróleo por la guerra en Irán.

A pesar de que el BoJ apuntó a una política de aumento gradual de las tasas de interés, no se prevén nuevas subidas en la reunión que concluirá este jueves, debido a que buscan establecer el ritmo de futuros aumentos a la luz de la situación en Oriente Medio, según informa la cadena local NHK.

Por tanto, se espera que en esta cita el banco central japonés decida mantener su política monetaria actual, al tiempo que evalúa el impacto de la guerra en Oriente Medio sobre la economía nacional, que depende en gran medida de las importaciones de combustible.

Con el bloqueo del estrecho de Ormuz y la consecuente inestabilidad del suministro, dentro del BoJ se baraja la posibilidad de que el aumento de precios del crudo y productos derivados no solo impulse la inflación, sino que, de prolongarse la situación, llegue a frenar la economía.

El gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, declaró durante una sesión parlamentaria a principios de mes que está siguiendo de cerca los acontecimientos en Irán y los países del Golfo, ya que las tensiones regionales podrían tener un «impacto significativo».

Además, los mercados financieros también experimentan movimientos volátiles, con ventas de yenes y compras de dólares en el mercado de divisas, lo que está provocando un debilitamiento del yen.

A ello se suma que el BoJ quiere revisar la subida de tipos llevada a cabo hace tres meses, en diciembre de 2025, cuando decidió subir al 0,75 % el tipo de interés de referencia, su nivel más alto en tres décadas. EFE

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