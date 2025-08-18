The Swiss voice in the world since 1935

Bandas nubosas de Erin siguen incidiendo en varias regiones de República Dominicana

Santo Domingo, 18 ago (EFE).- El huracán Erín continuará alejándose de la República Dominicana, sin embargo, sus efectos indirectos seguirán generando oleaje anormal en la costa Atlántica, advirtió este lunes el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Además, desde tempranas horas matutinas y durante la mañana, bandas nubosas asociadas a Erin mantendrán las condiciones atmosféricas favorables para que se desarrollen nublados con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y frecuentes ráfagas de viento, principalmente hacia el litoral atlántico y las regiones sureste y suroeste.

Esta actividad de precipitaciones se extenderá hacia localidades de la Cordillera Central y la zona fronteriza durante la tarde hasta las primeras horas de la noche.

El huracán Erin, categoría 4 en la escala de Saffir-Simpson, ahora posee vientos máximos sostenidos estimados en 215 km/h.

Se localiza aproximadamente a 170 kilómetros al nor/noreste de Gran Turk Island y se desplaza hacia el noroeste a una velocidad de 20 km/h.

El Indomet afirmó que sigue monitoreando constantemente la evolución y trayectoria de este sistema tropical, por lo que la población debe mantenerse atenta a sus actualizaciones.

En otro orden, el organismo informó de una zona de aguaceros y tormentas eléctricas desorganizadas asociadas a una baja presión podría formarse sobre el Atlántico tropical con movimiento hacia el oeste.

De acuerdo con la información, este tiene una probabilidad de formación hasta 48 horas baja cerca del 0% y probabilidad de formación hasta 7 días de un 50 %.EFE

