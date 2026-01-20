Banderas de España y de UE ondean a media asta en C. de Europa por el accidente de trenes

2 minutos

París, 20 ene (EFE).- Las banderas de España y de la Unión Europea ondean a media asta en el Consejo de Europa desde este martes y hasta el próximo jueves en señal de duelo por las víctimas del accidente de dos trenes el domingo en el sur de España, con 41 fallecidos.

«La bandera europea y la bandera de España ondearán a media asta en el Consejo de Europa en Estrasburgo los días 20, 21 y 22 de enero en homenaje a las víctimas del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba)», anunció la institución en sus redes sociales.

Fuentes del Consejo de Europa dijeron a EFE que esta decisión fue adoptada a petición de España y que la institución decidió sumar la bandera europea «en señal de solidaridad».

El secretario general del Consejo de Europa, Alain Berset, expresó la víspera su pésame a las víctimas y a sus familias.

«Profundamente entristecido por el trágico accidente de tren en Andalucía, España. Mis pensamientos están con las víctimas, sus familias y seres queridos, y todos los afectados en este doloroso momento», señaló Berset en redes sociales.

El número de víctimas mortales en el accidente de dos trenes el domingo en el sur de España se eleva ya a 41, indicaron hoy a EFE fuentes de la investigación.

La última víctima mortal fue localizada bajo los restos del tren Iryo, cuyos tres últimos vagones descarrilaron y provocaron el siniestro al chocar con la cabecera del tren Alvia, confirmó asimismo el gobierno de la comunidad autónoma de Andalucía.

Hay además 39 heridos ingresados en hospitales, de los que 13 -uno de ellos menor de edad- están en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

El choque tuvo lugar en Adamuz (Córdoba) y la investigación apunta a la rotura de un tramo de la vía, sobre la que todavía se debe determinar si es la causa o la consecuencia del descarrilamiento.

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) está en fase de recopilación de datos y las autoridades recalcan que por el momento cualquier hipótesis sobre lo sucedido es «una especulación». EFE

cat/ac/cg