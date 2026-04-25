Bangladés detiene a un joven por criticar al Gobierno en redes, el quinto caso en un mes

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Daca, 25 abr (EFE).— La policía de Bangladés informó este sábado de la detención de un joven por publicar un «comentario despectivo» contra un viceministro en la red social Facebook.

Se trata de la quinta detención de este tipo desde la formación del nuevo Gobierno liderado por el primer ministro Tarique Rahman en febrero, informaron organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación locales.

El jefe de la comisaría de Debiganj, Selim Malik, declaró a EFE que Nishad Islam, de 20 años, fue detenido alrededor de la medianoche del viernes después de que un líder del partido en el poder presentara una denuncia contra él en virtud de la recién promulgada Ley de Seguridad Cibernética.

«El demandante lo acusó de realizar comentarios despectivos contra el ministro de Estado de Recursos Hídricos, Farhad Hossain Azad. Lo detuvimos hacia la medianoche. El tribunal lo envió a prisión», afirmó Malik.

La organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW), con sede en Nueva York (Estados Unidos), señaló que al menos cuatro personas fueron detenidas en Bangladés entre el 31 de marzo y el 17 de abril por publicar en redes sociales contenidos críticos con el nuevo Gobierno, calificando la situación de «alarmante».

El 17 de abril, un hombre fue detenido en Daca por publicar una caricatura en la que aparecía un legislador del Gobierno junto a un comentario jocoso que había hecho en el Parlamento.

Anteriormente, el 5 de abril, un simpatizante del partido opositor Jamaat-e-Islami fue detenido en virtud del artículo 54 del Código de Procedimiento Penal por presuntamente publicar comentarios «antigubernamentales» en Facebook.

El 2 de abril, miembros de la sección juvenil del partido gobernante entregaron a un hombre a la policía en Sreenagar, cerca de Daca, por presuntamente «insultar» al primer ministro en Facebook. Posteriormente fue detenido en virtud de la Ley Antiterrorista.

El 31 de marzo, otro simpatizante del partido Jamaat fue detenido en el norte de Bangladés después de que activistas del partido gobernante se quejaran de una controvertida representación del primer ministro compartida en su página de Facebook.

La policía ha recurrido en gran medida a la recién promulgada Ley de Seguridad Cibernética y a la Ley Antiterrorista para detener a los críticos del gobierno del primer ministro Tarique.

Tarique llegó al poder tras una victoria aplastante en las elecciones del pasado febrero, convirtiéndose en el primer gobernante elegido en propiedad desde que una ola masiva de protestas en 2024 forzara la destitución de la entonces primera ministra, Sheikh Hasina.

Human Rights Watch señaló que el gobierno de Hasina había utilizado anteriormente leyes draconianas para silenciar a periodistas y usuarios de las redes sociales.

El Gobierno provisional que sucedió al de Hasina tomó algunas medidas para poner fin a los abusos, pero según HRW, «no fue lo suficientemente lejos como para modificar las leyes que violaban los derechos». EFE

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