Bangladés inicia el recuento de votos en unas elecciones pacíficas y de alta participación

Daca, 12 feb (EFE).- Los colegios electorales de Bangladés cerraron sus puertas este jueves a las 16:30 (10:30 GMT), dando paso al recuento de votos tras unas elecciones generales y un referéndum constitucional que, contra todo pronóstico, se celebraron en un ambiente «festivo» y sin víctimas mortales por violencia política.

La Comisión Electoral (EC) confirmó el inicio del escrutinio en los 42.779 centros de votación del país, donde el proceso se desarrolló de forma ininterrumpida desde primera hora de la mañana para elegir a los representantes de 299 circunscripciones, tras posponerse la votación en un escaño por la muerte de un candidato.

Según el último corte oficial, la participación se situó en el 47,91 % a las 14:00 horas, un dato que el Jefe de la Comisión Electoral, Nasir Uddin, calificó como una muestra de confianza.

«La gente salió a votar de forma espontánea. Si no hubiera confianza, tal participación no habría sido posible», declaró a la prensa.

Pese a incidentes aislados, como la explosión de un artefacto casero de baja intensidad que dejó tres heridos, tanto las autoridades como los partidos políticos coincidieron en describir la jornada como mayormente relajada.

De confirmarse la ausencia de víctimas por enfrentamientos, estos comicios marcarían un hito en la historia reciente de Bangladés al concluir sin fallecidos vinculados a la violencia política.

El escrutinio de estas elecciones y del referéndum de reforma constitucional definirá el fin de la administración interina del Nobel de la Paz, Muhammad Yunus, y el nuevo equilibrio de poder entre los candidatos favoritos: el Partido Nacionalista de Bangladés (BNP) y el partido islamista Jamaat-e-Islami.

Aunque los resultados oficiales definitivos se esperan para la mañana del viernes, las primeras tendencias del escrutinio comenzarán a conocerse durante la madrugada. EFE

