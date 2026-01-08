Bangladés reanudará los vuelos directos a Pakistán tras más de una década de suspensión

Islamabad, 8 ene (EFE).- La aerolínea de bandera de Bangladés reanudará a finales de este mes los vuelos directos hacia Pakistán y pondrá fin a más de una década de desconexión aérea, siguiendo una rápida normalización de relaciones entre dos antiguos enemigos tras el cambio de régimen en Daca.

«Tras concederse el permiso, la aerolínea bangladesí anunció que reanudará los vuelos de Daca a Karachi a partir del 29 de enero», declaró este jueves a EFE Saif Ullah, portavoz de la Autoridad de Aviación Civil de Pakistán (PCAA).

La compañía confirmó también el restablecimiento de la ruta en una publicación difundida en sus redes sociales. «El inicio de un nuevo viaje tras una larga pausa… A partir del 29 de enero de 2026 comenzarán los vuelos directos Daca-Karachi-Daca de Biman Bangladesh Airlines», señaló.

El regreso de los vuelos directos se suma a otros pasos recientes para reforzar la conectividad bilateral, como la reanudación en noviembre de 2024 de las operaciones entre Karachi y el principal puerto de Bangladés, Chittagong.

La aerolínea nacional de Pakistán, Pakistan International Airlines (PIA), privatizada hace dos semanas, anunció en noviembre la firma de un acuerdo de carga con Biman para agilizar el transporte aéreo de mercancías y fomentar el comercio bilateral.

La reactivación de la ruta aérea se enmarca en un progresivo deshielo de las relaciones entre Pakistán y Bangladés, históricamente tensas desde que Bangladés obtuvo su independencia en 1971 tras una sangrienta guerra civil que puso fin al periodo conocido como Pakistán Oriental.

Los vínculos bilaterales comenzaron a mejorar tras el cambio político en Daca en 2024, cuando un levantamiento liderado por estudiantes provocó la salida del poder de la entonces primera ministra Sheikh Hasina, considerada cercana a la India y crítica con Pakistán.

La llegada del Nobel de la Paz Muhammad Yunus al liderazgo del Gobierno interino marcó un giro hacia una política exterior más pragmática en Bangladés, en medio de tensiones persistentes con la India tras el asilo concedido a Sheikh Hasina. EFE

