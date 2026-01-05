Bangladés veta la emisión de la liga india de críquet y agrava la crisis con Nueva Delhi

Nueva Delhi, 5 ene (EFE).- El Gobierno interino de Bangladés prohibió este lunes la emisión de los partidos de la Indian Premier League (IPL), la liga de críquet más rica y poderosa del mundo, en represalia por la expulsión forzosa de un jugador bangladesí de la competición india, en medio de la creciente tensión entre Nueva Delhi y Daca.

La orden emitida en un comunicado del Ministerio de Información de Bangladés veta todas las transmisiones de la próxima temporada de la IPL, prevista para marzo, transformando el deporte más popular del sur de Asia en un arma política.

La decisión del Ejecutivo bangladesí ocurre dos días después de que la Junta de Control de Críquet de la India (BCCI) ordenase al equipo Kolkata Knight Riders, propiedad de la estrella de Bollywood Shah Rukh Khan, que retirase de su plantilla al jugador bangladesí Mustafizur Rahman.

El secretario del BCCI, Devajit Saikia, aseguró el pasado sábado a la agencia de noticias india ANI que la retirada de Mustafizur debía llevarse a cabo «por los recientes acontecimientos», sin más especificaciones.

El pasado 18 de diciembre la India cerró dos centros de solicitud de visados en Bangladés tras desarrollarse protestas frente a sus sedes diplomáticas en Daca.

La tensión entre estos dos países del sur de Asia se ha intensificado desde la salida de Bangladés de la ex primera ministra Sheikh Hasina en agosto de 2024. La exmandataria, sobre la que pesa una condena a pena de muerte por crímenes de lesa humanidad, recibió acogida en la India pese a la solicitud de Daca de enviarla de vuelta.

En un movimiento paralelo que amenaza la integridad de los torneos internacionales, la Junta de Críquet de Bangladés (BCB) anunció ayer que su selección nacional no viajará a la India para disputar el Mundial T20, que organizarán conjuntamente la India y Sri Lanka entre febrero y marzo de este año.

La competición se celebrará en la India y Sri Lanka entre el 7 de febrero y el 8 de marzo de este año.

Con esta decisión, el torneo contará con dos naciones que se niegan a pisar suelo indio por conflictos políticos: Pakistán, el rival histórico de Nueva Delhi, y ahora Bangladés, un antiguo aliado convertido en antagonista.

El críquet ha sido utilizado como arma arrojadiza entre países de la región -notablemente entre la India y Pakistán-, llegando a acuñarse el término «diplomacia del críquet».

La liga india es un gigante mediático que en su última edición superó los mil millones de espectadores globales, según datos de la plataforma JioStar. Al apagar la señal, Daca da un golpe a la industria del deporte indio, replicando la estrategia de aislamiento que India y Pakistán han usado mutuamente en momentos de crisis, como tras el atentado de Cachemira en 2025. EFE

