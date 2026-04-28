Baréin advierte de nuevo a sus ciudadanos: «No simpaticen» con Irán

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Manama, 28 abr (EFE).- El Gobierno de Baréin ha vuelto a advertir una vez más a su población, en su mayoría perteneciente a la rama chií del islam, liderada por Irán, que «no simpaticen» ni «glorifiquen» las «acciones hostiles» iraníes contra el pequeño pero rico reino árabe del Golfo, tras revocar la ciudadanía a 69 bareiníes acusados de «traición».

«Quien simpatice con los actos terroristas iraníes hostiles contra Baréin, los glorifique, perjudique los intereses del país o cometa actos que contravengan el deber de lealtad, será responsable ante la ley, ya que esos actos están tipificados como delitos», dijo el ministerio de Interior bareiní, en un comunicado difundido en las últimas horas.

El ministerio defendió las medidas contra esos «delitos», considerando que son para «mitigar las repercusiones derivadas de esta situación de emergencia» y «proteger la seguridad ciudadana y la auténtica identidad bareiní».

Esta nueva advertencia se produjo pocas horas después de que el Gobierno de Manama retirara el lunes la nacionalidad a 69 ciudadanos por «simpatizar» y «glorificar» los ataques lanzados por Irán contra Baréin y otros vecinos árabes del Golfo en represalia por los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El rey de Baréin, Hamad bin Isa al Jalifa, que pertenece a la minoría suní, había ordenado hace una semana castigar a los que considere «traidores», incluso con la retirada de la nacionalidad, en alusión a supuestos simpatizantes con la República Islámica durante la guerra, iniciada a finales de febrero.

El ministerio de Interior volvió a llamar a «todos los componentes de la sociedad a priorizar el interés supremo de la nación y adherirse a los requisitos de seguridad y orden público».

Esas medidas han suscitado temores de activistas y ONG locales de una eventual represión contra los bareiníes chiíes, que representan un 70 % de la población del país y muchos de ellos han sido tradicionalmente acusados de simpatizar con Irán.

Además de Baréin, otros países árabes del Golfo, como Kuwait y Emiratos Árabes Unidos, todos aliados de EE.UU, han tomado medidas o detenidos a supuestos simpatizantes con Irán pertenecientes a la rama chií del islam. EFE

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