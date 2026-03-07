Barro y caracoles, el homenaje artístico en muro fronterizo de Tijuana a migrantes en EEUU

3 minutos

Tijuana (México), 7 mar (EFE).- Un grupo de artistas de ascendencia mexicano-estadounidense, denominados chicanos, se reunieron este sábado en el muro fronterizo de Tijuana para construir con barro y caracoles una escultura que rinde homenaje a la figura del migrante que ha cruzado a EE.UU. con el miedo a ser violentado por las autoridades migratorias del país norteamericano.

Para la artista ‘chicana’ Cindy Rocha, quien fue parte de la intervención, la escultura forjada en barro y dispuesta a las faldas del mar que comparte Estados Unidos y México representa la memoria de los miles de migrantes que han cruzado al otro lado de la frontera y que han dejado una huella en sus familias.

“La escultura representa a todos los migrantes que han llegado y para mí es como una representación de mi papá, que es de Tijuana, de la colonia Libertad, y migró a Los Ángeles hasta llegar a Long Beach», relató la joven a EFE.

Los artistas fueron convocados por el colectivo Proyecto Coyote con la intención de “generar un diálogo” entre los creadores chicanos y comunidades de otros países, como Puerto Rico y distintos estados de México, entre ellos Ciudad de México (centro), Michoacán (oeste) y Tijuana.

“El proyecto trabaja con intervenciones artísticas de este lado de la frontera para promover el diálogo entre artistas con experiencia chicana y comunidades relacionadas con la migración”, explicó.

Puerto Rico también está presente en la obra, ya que los caracoles que abrazan la figura de barro provienen de esta isla caribeña en la que además muchos migrantes indocumentados viven con miedo tras las redadas lideradas por los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y las deportaciones masivas.

Rocha comentó que la pieza trae consigo una mica que pertenece al abuelo de uno de los artistas provenientes de Michoacán, un estado en el que la población se desplaza diariamente por la violencia que azota al territorio.

También argumentó que la obra retoma expresiones utilizadas de forma despectiva hacia la comunidad migrante en EE.UU..

“Están sobre la espalda (los objetos) porque nos dicen ‘wetback’ (espalda mojada), como nos llaman en Estados Unidos, y la arcilla viene de Long Beach, de la playa, es como arte en resistencia y de memoria de esa lucha”, señaló.

Para Torres esta experiencia es también un ejemplo de cómo las personas están cada vez más atravesadas por la experiencia migrante.

“Todos podemos estar cruzados por esta experiencia de la migración. En el proceso de realizar la obra, incluso con el mar y la corriente, pensábamos en lo difícil que puede ser aventarse y cruzar”, apuntó.

Asimismo, explicó que el muro fronterizo funciona como un punto de confluencia donde las intervenciones artísticas suelen ser efímeras, ya que el entorno natural y el paso del tiempo transforman o desaparecen las piezas.

“Vamos a ver hasta qué momento desaparece (la pieza de barro), en qué momento deja de estar y quiénes lo ven y reflexionan sobre eso”, concluyó.

Las intervenciones artísticas en la frontera entre México y Estados Unidos son cada vez más frecuentes, algunas derivadas por la violencia desatada contra la comunidad migrante a nivel global y otras por la necesidad de tejer memoria.

De acuerdo con medios locales, siete mexicanos murieron el año pasado mientras estaban detenidos por el ICE, la cifra más alta desde la creación de esa agencia migratoria. EFE

