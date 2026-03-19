Barrot anuncia en Beirut contactos con «diversas partes» para una desescalada con Israel

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Beirut, 19 mar (EFE).- El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, informó este jueves a las autoridades libanesas durante una visita oficial a Beirut de que su país está en contacto con «diversas partes» para ayudar a desescalar el actual estallido de violencia con Israel.

Durante un encuentro con el primer ministro libanés, Nawaf Salam, el jefe de la diplomacia gala «reafirmó el apoyo de su país al Líbano en este periodo y confirmó que Francia está trabajando con diversas partes para desescalar las tensiones», según un comunicado emitido por el Gobierno libanés.

En esta línea, también anunció un aumento de la ayuda humanitaria al Líbano y mostró su respaldo a las «decisiones» del Gobierno libanés, sin especificar cuáles, después de que a comienzos de mes el Consejo de Ministros ilegalizara las actividades armadas del grupo chií Hizbulá.

En otra reunión con el presidente libanés, Joseph Aoun, Barrot reiteró su disposición a tratar de encontrar una salida al conflicto, en concreto, aprovechando el plan propuesto anteriormente por el propio jefe de Estado del Líbano, indicó la Presidencia en un comunicado.

Tras el inicio de una intensa campaña de bombardeos israelíes contra el Líbano el pasado 2 de marzo, Aoun promovió una iniciativa dirigida a lograr un alto el fuego que incluye el comienzo de negociaciones con Israel, el desarme de Hizbulá y el fortalecimiento del Ejército libanés para poder asumir sus labores.

Aoun aseveró este jueves al ministro francés que su propuesta sigue en pie, pero denunció que la «escalada militar» obstaculiza los potenciales avances hacia su aceptación.

El Estado judío mantiene una intensa campaña de bombardeos que se concentra principalmente en el sur y el este del Líbano, así como las afueras meridionales de Beirut, lanzada después de que Hizbulá perpetrara un ataque contra el norte del territorio israelí.

Además, a comienzos de esta semana Israel anunció el inicio de una operación terrestre en el territorio libanés, mientras Hizbulá lanza acciones diarias de alcance limitado contra el país vecino. EFE

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