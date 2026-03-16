Bastidores de los Óscar: con una disputa decidida, las actrices se dedicaron a celebrar

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Con los expertos previendo un final de suspenso en los Óscar, una de las pocas categorías que se mostraba predecible era la de mejor actriz.

Parecía haber un consenso en la industria de que Jessie Buckley se llevaría la estatuilla por su desgarradora interpretación en «Hamnet» de una madre en duelo tras la muerte de uno de sus tres hijos con el dramaturgo William Shakespeare.

Pero eso no impidió a las mujeres que competían en su categoría de disfrutar la noche. En realidad, fueron el alma de la fiesta.

Emma Stone, dos veces ganadora del galardón, pasó buena parte de la gala conversando animadamente con amigos y conocidos en el lobby del Teatro Dolby de Hollywood.

«¡El bar es el lugar para estar!», dijo a la AFP Stone, quien fue nominada por encarnar a una figura de la industria farmacéutica en la distópica «Bugonia».

De hecho, el bar en la planta baja del icónico teatro en el corazón de la Meca del cine es conocido por ser un espacio concurrido, sea para chismear, trabajar en las relaciones profesionales y ponerse al día con la champaña mientras los premios circulan puertas adentro.

Stone bromeó con que no sabía a cuántas ediciones de los Premios de la Academia ha ido, pero a esta altura ya sabía donde esperar por el anuncio de su categoría.

Para la actriz noruega Renate Reinsve, esta fue su segunda visita a la mayor fiesta de Hollywood, pero por primera vez como nominada.

Vino a los Óscar hace cuatro años cuando la cinta «La peor persona del mundo», que protagonizó, compitió por película internacional, pero este año fue reconocida por «Valor sentimental».

«Es mucho más tranquilo esta vez, ¡ahora de hecho conozco gente!», dijo a la AFP.

Poco después saludó efusivamente, como viejos conocidos, a Pedro Pascal. El chileno la pisó cuando se abrazaron, por lo que se disculpó para dar paso a un momento de risas.

Después de que sus colegas de elenco perdieron en sus categorías, el equipo de la cinta noruega, que sí triunfó como mejor producción internacional, se reunió en el bar con sus acompañantes.

«La vez pasada no pude traer a un invitado, esta vez traje a mi hermana», dijo la actriz noruega.

Reinsve, como se esperaba, perdió a mejor actriz, pero esta familia profesional fue al palco para celebrar la victoria de la película dirigida por Joachim Trier.

«Es acerca de una familia muy disfuncional, y es lo contrario de lo que yo siento sobre este grupo detrás de mí», dijo Trier al recibir la estatuilla que premia a lo mejor del cine en lengua no inglesa.

– «Antes de mí» –

Este año, la animada conversación del bar se silenció momentáneamente por el emotivo tributo al director Rob Reiner y el comienzo de la sección «In Memoriam» que honra a las figuras de Hollywood que fallecieron en los últimos doce meses.

Se escuchó un aplauso espontáneo cuando apareció en pantalla Catherine O’Hara, la actriz que murió este año y cuyo último rol fue en la sátira de Hollywood «The Studio».

Dentro del teatro, los ganadores de «Pecadores» eran los más aplaudidos. Una ovación incluso tomó el lugar cuando el nombre de Michael B. Jordan fue anunciado como vencedor de actor del año.

«Estoy aquí gracias a la gente que vino antes de mí», dijo Jordan, antes de nombrar a artistas negros que le precedieron en recibir un Premio de la Academia, tales como Sidney Portier, Denzel Washington y Halle Berry, generando una nueva ronda de aplausos.

Ya Buckley también apareció periódicamente en el bar antes y durante la ceremonia. No paró para conversar mucho, pero tampoco parecía estar nerviosa a medida que muchos le deseaban la mejor de las suertes.

«Gracias», dijo con una sonrisa llena de confianza antes de agarrar la esperada estatuilla.

«Gracias a las increíbles mujeres frente a quienes estoy. Me inspira su arte y su corazón, y quiero trabajar con cada una de ustedes», dijo Óscar en mano poco antes de cerrar la noche.

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