The Swiss voice in the world since 1935

Batista, tras la derrota ante Argentina: «El martes vamos a jugar una final»

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Buenos Aires, 4 sep (EFE).- El entrenador de la selección venezolana, Fernando Batista, mostró este jueves su frustración por la derrota por 3-0 ante Argentina en la penúltima fecha de las eliminatorias suramericanas e instó a enfocarse en el duelo del próximo martes como local ante Colombia, en el que buscará un triunfo que le permita asegurar su lugar en la repesca para el Mundial 2026.

Batista mostró este jueves su «bronca» por la derrota ante la Albiceleste, que se impuso gracias a un tanto de Lautaro Martínez y un doblete de Lionel Messi en su último partido oficial con Argentina como local.

El entrenador lamentó haber pagado caro una serie de «desatenciones» de su equipo pero llamó a asimilar el resultado y «dar vuelta la página lo más rápido posible» de cara al choque ante Colombia.

«El martes es el partido que tenemos que ganar para lograr el repechaje», añadió, tras una derrota que lo dejó en la séptima posición de la clasificación, un punto por encima de Bolivia, que intentará arrebatarle su lugar en la repesca.

«Depende de nosotros, estamos arriba, creemos que vamos a conseguir el objetivo», anticipó Batista, que destacó que su seleccionado haya llegado al final de la eliminatoria con posibilidades de clasificar por primera vez a una copa del mundo.

El técnico pidió mantener la esperanza y resaltó que en el duelo del martes contarán con el apoyo de su público.

En paralelo con el choque entre Venezuela y Colombia en Maturín, Bolivia protagonizará un duro partido como local ante Brasil. Aunque la Vinotinto aseguraría el cupo para el repechaje con una victoria, le bastará con que Bolivia pierda el encuentro para mantener su séptima posición. EFE

pd/mrs

(foto)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
19 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR