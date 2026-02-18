BBVA Argentina lanza oferta para colocar deuda por hasta 100 millones de dólares

Buenos Aires, 18 feb (EFE).- La filial argentina del grupo financiero español BBVA lanzó este miércoles una oferta para colocar obligaciones negociables (ON) por un monto ampliable hasta los 100 millones de dólares para obtener fondos que destinará al otorgamiento de préstamos.

La operación, que se realizará el 24 de febrero, prevé subastar ON por un monto nominal de 20 millones de dólares, ampliable hasta 100 millones de dólares.

El BBVA Argentina ofrece a sus clientes minoristas y a empresas ON Clase 40 nominadas en dólares.

Los títulos a subastar tendrán un plazo de 18 meses, con pago de intereses semestrales, y podrán suscribirse desde 1.200 dólares.

La entidad financiera dijo este miércoles en un comunicado que los fondos obtenidos serán aplicados al otorgamiento de préstamos en dólares a empresas, principalmente para actividades de comercio exterior e inversión productiva.

«De esta forma, BBVA canaliza el ahorro privado hacia el financiamiento de la economía real, fortaleciendo su compromiso con el desarrollo productivo del país», afirmó el banco, una de las principales entidades privadas del sistema financiero argentino. EFE

