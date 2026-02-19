BCE multa a JP Morgan SE con 12,18 millones de euros por informar mal de capital necsario

Fráncfort (Alemania), 19 feb (EFE).- El Banco Central Europeo (BCE) ha impuesto a J.P Morgan SE dos sanciones administrativas, por un total de 12,18 millones de euros, por haber calculado mal sus activos ponderados por riesgos.

El BCE informó este jueves de que J.P Morgan SE (la entidad legal del banco estadounidense en Europa) informó entre 2019 y 2024 de activos ponderados por riesgos menores de lo que debería haber hecho.

Esto ocurrió porque J.P Morgan SE calificó mal exposiciones a empresas y les aplicó una ponderación de riesgo de crédito más baja de lo que exige la regulación bancaria europea durante 15 trimestres consecutivos, explicó el BCE.

Asimismo, J.P Morgan SE excluyó durante 21 trimestres ciertas transacciones al calcular los activos ponderados por riesgo para el riesgo de ajuste de valoración de crédito. EFE

aia/rcf