Bellingham manda a remar a Noruega y espera por Argentina o Suiza en semis del Mundial

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Dos goles de Jude Bellingham obligarán a los Vikingos a remar de vuelta a casa: Inglaterra venció 2-1 en el alargue a la Noruega de Erling Haaland este sábado y aguarda en la semifinal del Mundial por Argentina o Suiza.

El 10 de los Tres Leones mantiene con vida el sueño de los inventores del fútbol de alzar su segunda Copa del Mundo, seis décadas después de conquistar su único trofeo en la cita máxima.

Los miles de ingleses que asistieron al estadio de Miami se rindieron ante el centrocampista del Real Madrid bajo el cántico, al que se unió el exastro David Beckham, de la famosa canción de The Beatles «Hey Jude».

El mediapunta de 23 años comandó la remontada ante los noruegos con un zurdazo cruzado (45+2′) tras una transición rápida y luego al capitalizar un rebote del portero Orjan Nyland (93′) en el arranque de la prórroga.

El par de dianas, con las que llegó a seis anotaciones en Norteamérica 2026, fueron agua en el desierto para el equipo de Thomas Tuchel, varias veces exigido por la ofensiva comandada por el androide Haaland.

«Hoy nos complicamos la vida muchísimo», admitió el DT alemán. «Tenemos que mejorar».

Las declaraciones del seleccionador no cayeron bien en la figura de la jornada: «Bueno, da igual (…) Mis pensamientos y mi agradecimiento van para los jugadores sobre el césped que han hecho un magnífico partido».

– El dúo dinámico –

El gigante nórdico tuvo una tarde opaca, pero se despide de su primer Mundial con siete goles en el bolso, apenas uno por detrás de los artilleros, Lionel Messi y Kylian Mbappé.

De regreso a una Copa del Mundo tras 28 años de espera, Noruega dice adiós como la selección revelación, con su primera llegada a unos cuartos de final y con su hinchada dejando imágenes icónicas.

Los estadios, los metros y las calles de Estados Unidos se deslumbraron con las ya emblemáticas remadas y el grito de «¡Uh!» de los aficionados noruegos que emulaban las navegaciones vikingas.

Pero la original forma de alentar a su selección, un fenómeno que se hizo viral en redes sociales, se estrelló con Bellingham y la amenaza siempre latente de Harry Kane.

Entre ambos han anotado doce de los trece goles ingleses en la Copa del Mundo, en la que los Tres Leones no llegaban a una semifinal desde 2018.

El pase a la primera final desde que ganaron el trofeo, en el certamen organizado en casa en 1966, podría ser consecuencia de un choque cargado de morbo.

– El desafío del campeón –

Sabedor de quién sería su rival el miércoles en Atlanta, Argentina saldrá al ruedo después de protagonizar una remontada de antología frente al Egipto (3-2) de Mo Salah.

De vencer a los suizos, los sudamericanos se reencontrarán con un rival que tiene heridas abiertas.

Todo empezó cuando Diego Maradona, con el recuerdo vivo de la Guerra de las Malvinas, eliminó 2-1 a los ingleses en cuartos del Mundial de 1986 con la Mano de Dios y luego bordó la segunda estrella de su país.

Pero la actual Albiceleste ha sufrido muchísimo más de lo pensado en la defensa del título ganado en 2022, especialmente luego de sobreponerse a un 2-0 en contra ante los egipcios y a un penal desperdiciado por Messi cuando el juego iba 1-0.

«A lo mejor la gente que no lo conoce esperaba que con 39 años no esté a la altura, pero mientras él quiera va a ser el mejor», destacó el seleccionador argentino, Lionel Scaloni, sobre el Diez.

– Una semi soñada –

La actuación ante los Faraones fue un mensaje de los campeones defensores de que cuando les falte fútbol acudirán al coraje, un arma que pueden necesitar para doblar las rodillas de una Suiza que sorprendió en penales a Colombia.

«De verdad tienes que llevar tus límites al máximo si quieres vencer a Argentina», dijo el capitán suizo, Granit Xhaka.

La Nati, que esperó 72 años para volver a cuartos, pasó el escollo cafetero pese a la baja por lesión de Johan Manzambi.

La joya de 20 años tampoco estará contra los argentinos, únicos capaces de romper el monopolio europeo en Estados Unidos.

Los cuatro semifinalistas se definirán un día después de que España (2-1) selló el pasaporte de salida de Bélgica.

Tras una nueva victoria agónica en Los Ángeles, la Roja se inscribió a su primera semifinal mundialista en 16 años. La última vez fue en Sudáfrica 2010, cuando retornó a casa con su hasta ahora única Copa del Mundo.

¿Su rival por el pase a la final del 19 de julio? La Francia de Mbappé, en un duelo entre titanes que podría haber sido la final soñada.

«El ganador de esa semifinal será el campeón del mundo», vaticinó el portero belga Thibaut Courtois sobre el choque del martes en Arlington, a las afueras de Dallas.

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