Belmont, el polémico exalcalde de Lima que irrumpe en la carrera a la Presidencia de Perú

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Lima, 8 abr (EFE).- El polémico empresario y comunicador Ricardo Belmont, un político de 80 años que ha sido alcalde de Lima, congresista y el ejecutivo de televisión que descubrió a Laura Bozzo, ha irrumpido en las últimas horas en la carrera presidencial de Perú como uno de los aspirantes a pasar a una segunda vuelta de las elecciones.

Conocido popularmente como el «hermanón», el fundador del partido Obras, identificado como humanista pero considerado populista por sus detractores, ha experimentado un ascenso en las encuestas, que por ley ya no pueden ser difundidas en Perú, que lo sitúan con posibilidades de pasar eventualmente a la segunda vuelta.

Aunque fue muy popular en su país hasta inicios de este siglo, sobre todo por conducir programas de televisión y organizar las campañas anuales de recaudación de fondos conocidas como ‘Teletón’, Belmont figuraba en las actuales encuestas en el pelotón de ‘otros’.

Sin embargo, ahora disputa la segunda plaza palmo a palmo con el popular cómico Carlos Álvarez y el exalcalde ultraconservador de Lima Rafael López Aliaga, mientras que Keiko Fujimori lidera con ventaja la intención de voto.

Belmont comenzó a repuntar en popularidad tras participar en los debates presidenciales, donde mostró un tono conciliador y bonachón que captó la atención especialmente del voto joven, liderado en redes sociales por su hija Kristen, de 18 años.

Este martes, el político cerró su campaña frente a miles de sus «espartanos», como se hacen llamar sus seguidores, ante los que se presentó como un político con experiencia pero también ajeno a la desprestigiada clase dirigente del país.

Alcalde y congresista

Precisamente, Belmont comenzó su carrera política en los años 80, y en 1989 ganó las elecciones para ser alcalde de Lima, un cargo para el que fue reelegido en 1992. Además de obras de infraestructura, sobre todo viales, durante su gestión el centro histórico de Lima fue reconocido como patrimonio cultural de la humanidad por la Organización de la Unesco.

En 1995 participó en las elecciones presidenciales como uno de los rivales de Alberto Fujimori, al que acusó de someterlo a una persecución política y cuestionó por haber dado la Constitución de 1993 y la privatización de las empresas estatales, y entre 2009 y 2011 fue congresista.

En los últimos años, fue sonada en Perú su aparición ante el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) en una de sus ‘Mañaneras’, formato televisivo que ha prometido replicar en Perú si llega a ser presidente.

De López Obrador también ha tomado el lema de «abrazos, no balazos», como lema para enfrentar la crisis de inseguridad que se vive en Perú por el crimen organizado.

Un polémico comunicador

Aunque estudió administración, Belmont, integrante de una de las familias más adineradas de Perú, siempre ha estado vinculado con los medios de comunicación, donde ha conducido programas de radio y televisión, además de ser propietario del canal RBC.

Este canal es una de sus principales polémicas, pues pidió a la gente comprar acciones con promesa de obtener rentabilidad y multiplicar su dinero, bajo el nombre de «accionariado difundido», pero el proyecto fracasó y sus accionistas perdieron toda la inversión.

Se le acusa además, de tener actitudes y pronunciamientos discriminatorios y homofóbicos, de mantener investigaciones fiscales y de que se le condenó a pagar una reparación civil al también comunicador Philip Butters, en un caso de difamación.

Sus opositores cuestionan, además, que lleve como candidato a la primera vicepresidencia al exministro de Defensa Daniel Barragán, vinculado con el exmilitar ultranacionalista Antauro Humala, y como segunda vicepresidenta a Dina Hancco, quien recibió una condena a tres años y seis meses de prisión suspendida por contrabando, que ya cumplió. EFE

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