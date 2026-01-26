Berlín rechaza las críticas de Trump a la OTAN en Afganistán

Berlín, 26 ene (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, rechazó los comentarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la OTAN en Afganistán, en los que el jefe de Estado minimizó el papel de la Alanza Atlántica en ese país entre 2001 y 2021.

En unas declaraciones a la edición de este lunes del diario ‘Bild’, Wadephul dijo que los 59 soldados y tres policías alemanes caídos en Afganistán son «hérores» inolvidables, al reaccionar a las palabras de Trump.

«Son héroes. Son inolvidables. Honrar su memoria es algo que les debemos a ellos, a sus familiares y a nuestro país. Nadie puede cambiar ni minimizar esto», dijo Wadephul al ‘Bild’.

Previamente, el titular de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, fue más allá en la noche del domingo, cuando afirmó en un programa de la televisión pública germana ‘ZDF’ que las palabras de Trump eran algo «indecente» e «irrespetuoso».

«Hablar así de los caídos de los aliados es simplemente indecente e irrespetuoso. Todos estaban allí, al lado de Estados Unidos. Afirmar hoy lo contrario es simplemente falso», señaló Pistorius, al aludir a cómo Alemania se implicó en la misión militar en Afganistán.

«Tengo un gran respeto por los logros de la nación estadounidense y por el aliado que Estados Unidos ha sido para nosotros durante 70 años. Pero el respeto debe ser recíproco», añadió el titular de Defensa germano.

El pasado jueves, en una entrevista en el canal estadounidense Fox News, Trump minimizó el papel de sus aliados de la OTAN en la guerra de Afganistán entre 2001 y 2021, asegurando que sus contingentes permanecieron «un poco alejados de las líneas del frente».

Para las Fuerzas Armadas de Alemania, la misión en Afganistán supuso la primera operación de combate de un contingente alemán en la que militares germanos asumieron responsabilidades de mando, bajo bandera de la OTAN, fuera del continente europeo desde la Segunda Guerra Mundial.

La intervención militar de la OTAN en Afganistán se produjo después de que Estados Unidos apelara al artículo 5 del tratado de la Alianza Atlántica, según el cual un ataque contra un miembro de esa organización se considera una agresión contra todos los miembros, lo que obliga actuar de forma solidaria en su asistencia.

Esa fue la primera y única vez que un miembro de la OTAN ha apelado al artículo 5 de la OTAN. EFE

