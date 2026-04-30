Berlín y Roma piden a Israel respetar derecho internacional tras detención de la flotilla

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Berlín, 30 abr (EFE).- Alemania e Italia pidieron este jueves a Israel respetar el derecho internacional tras la detención de parte de los miembros de la Flotilla Global Sumud, que se dirigían a la Franja de Gaza y que fueron interceptados anoche en aguas internacionales cerca de las costas de Grecia.

«Pedimos el completo respeto al derecho internacional aplicable, así como comedimiento ante acciones irresponsables», demandaron en un comunicado de sus ministerios de Exteriores.

«Nuestra máxima prioridad común es garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos, en línea con el derecho internacional humanitario», subrayaron Berlín y Roma.

Alemania e Italia siguen los acontecimientos relativos a la flotilla con «gran preocupación», indicaron ambas diplomacias, que aludieron también al compromiso conjunto y de parte de la comunidad internacional de proporcionar ayuda humanitaria a Gaza en consonancia con el derecho y los estándares internacionales.

Con anterioridad, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, había condenado la incautación de las embarcaciones y había exigido al Gobierno de Israel «la liberación inmediata de todos los italianos detenidos ilegalmente».

El Ministerio de Exteriores israelí informó del arresto de unas 175 personas de varias nacionalidades tras interceptar una veintena de embarcaciones cerca de las costas de Grecia, en aguas internacionales.

La flotilla, formada por 58 embarcaciones, zarpó del puerto de Barcelona el 15 de abril con el objetivo de romper el bloqueo impuesto por Israel en Gaza y entregar ayuda humanitaria a la población palestina. EFE

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