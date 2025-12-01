Berlin entrega a CPI a libio acusado de crímenes de guerra en cárcel más temida de Libia

La Haya, 1 dic (EFE).- La Corte Penal Internacional (CPI) anunció este lunes que tiene bajo custodia al libio Khaled El Hishri, detenido en Alemania en julio por orden del tribunal, que le acusa de haber ejercido un papel de mando en la prisión de Mitiga, uno de los centros de detención más temidos de Libia, donde habría cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad entre 2015 y 2020.

El sospechoso, considerado uno de los principales responsables del centro, habría participado directamente, o supervisado, en asesinatos, torturas, violaciones y otros abusos sistemáticos contra miles de detenidos.

El Hishri es el primer ciudadano libio que queda bajo custodia de la CPI en espera de juicio desde la apertura de la investigación a Libia en 2011. EFE

