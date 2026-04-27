Bermudas afirma que la visita del rey Carlos III ayudará a «conectar» con los jóvenes

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San Juan, 27 abr (EFE).- El Gobierno de Bermudas aseguró que la visita del rey Carlos III del Reino Unido, quien llegará este viernes al país, proveerá de «una oportunidad para conectar con la generación de jóvenes» y reconocer «cómo su creatividad y compromiso ayuda a derribar las situaciones locales y globales».

«La visita de su majestad a Bermudas celebra las grandes contribuciones que los bermudenses realizan en sus comunidades entre la amplia e invaluable familia británica”, destacó la sede del Gobierno en lo que será la primera visita de los reyes al territorio.

El viaje de los reyes Carlos III y Camila, hace parte de una gira que incluye una visita de Estado de cuatro día a Estados Unidos.

El compromiso de los reyes se produce en un momento de tensiones diplomáticas entre el Gobierno de Donald Trump y el Ejecutivo británico de Keir Starmer por la falta de apoyo de Londres a la guerra contra Irán.

Los reyes, quienes se trasladarán de este a oeste en el territorio británico de ultramar, estarán acompañados por el gobernador de Bermudas, Andrew Murdoch.

Su primera visita será a King Square, uno de los lugares más emblemáticos de Bermudas, donde serán recibidos por el Regimiento Real de Bermudas para luego continuar su travesía la Iglesia de San Pedro.

A mediados de abril, Murdoch aseguró que el rey Carlos III conocerá de primera mano el impacto de la trata transatlántica de esclavos a Bermudas, mediante una visita a la exposición dedicada a la historia de Bermudas.

El presidente de la Comisión de Reparaciones de la Comunidad del Caribe, de la que Bermudas es miembro asociado, Hilary Beckles, criticó recientemente la decisión del Reino Unido de abstenerse de votar una resolución de las Naciones Unidas que reconocía la trata transatlántica de esclavos como el «crimen más grave contra la humanidad».

La agenda de la visita de Carlos III y la reina Camila, que se desarrollará del 30 de abril al 2 de mayo, reflejará los vínculos entre Bermudas y el Reino Unido en materia de cultura y crecimiento económico, según el gobernador.

Murdoch afirmó que Carlos III observará los esfuerzos para apoyar la biodiversidad en la isla y también se reunirá con jóvenes que participan en un taller sobre preservación de los hábitats locales.

Carlos III inaugurará formalmente la nueva sede de la Guardia Costera de Great Bay y tratará con el personal de la agencia sobre sus operaciones para garantizar la seguridad en la zona.

Además, se reunirá con representantes de la Agencia Espacial del Reino Unido para conocer los planes de instalación de un nuevo telescopio en Bermudas. EFE

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