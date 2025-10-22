Beyond Meat revive el fenómeno de las ‘acciones meme’ en Wall Street y mueve millones

Nueva York, 22 oct (EFE).- La marca de alimentos veganos Beyond Meat ha revivido el fenómeno de las ‘acciones meme’ en Wall Street, en el que pequeños inversores se coordinan por internet para especular, con una subida espectacular en cerca de cuatro días, que ya parece desinflarse.

Beyond Meat, que fabrica sucedáneos de hamburguesa a base de plantas, lleva varios años con problemas financieros, lo que la ha convertido en objetivo de ‘short-sellers’ o vendedores en corto, especuladores que apuestan por la caída en bolsa de un valor y ganan dinero cuando, efectivamente, baja.

No obstante, los tornos cambiaron para la empresa cuando la semana pasada anunció una operación en la que había canjeado parte de su deuda por acciones, lo que arrastró su valor hasta 52 centavos por título, su peor precio, en contraste con un récord de 234 dólares que registró en julio de 2019.

A medio dólar por título, el pasado jueves Beyond Meat pasó a ser una ‘penny stock’ (acción centavo) que llamó la atención de usuarios en foros de internet como Reddit y canales de YouTube, que decidieron comprar en masa, aplastando las apuestas bajistas de los vendedores en corto.

El viernes, Beyond Meat subió un 24 % y la tendencia alcista continuó este lunes, cuando sus títulos fueron incluidos en un fondo indexado (ETF) centrado en las ‘acciones meme’, Roundhill Meme Stock ETF, lo que propició que se disparara un 127 % en bolsa.

El martes, la marca anunció que iba a ampliar su oferta de algunos productos en la cadena de supermercados estadounidense Walmart y sus acciones cerraron con otra fuerte subida, del 146 %, en su mejor jornada bursátil.

Hoy, en una sesión frenética, las acciones de Beyond Meat estuvieron entre las más negociadas en el mercado, y llegaron a dispararse otro 110 % antes de caer en picado y cerrar con una bajada del 1,1 %, situándose en 3,58 dólares.

En las operaciones electrónicas posteriores al cierre de Wall Street, Beyond Meat seguía bajando, un 24 %.

Los movimientos de Beyond Meat de los últimos días recuerdan al fenómeno de las ‘acciones meme’ ocurrido en 2021, cuando los usuarios del foro Wallstreetbets en Reddit lideraron una especie de revolución contra grandes fondos bajistas apostando por firmas en apuros como GameStop. EFE

