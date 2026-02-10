BID lanza en Panamá iniciativas para impulsar logística y talento digital en Centroamérica

Ciudad de Panamá, 10 feb (EFE).- El Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID) lanzó este martes dos nuevas iniciativas regionales para modernizar la logística y fortalecer el talento digital en Centroamérica, en el marco de la 39 Reunión de Gobernadores del organismo en Panamá.

«El desafío ahora no es más el acceso, que ya se ha avanzado, pero el uso productivo de este acceso. El objetivo es claro, más inversión en talento que se traduzca en más empleo y crecimiento», dijo el presidente del Grupo BID, Ilan Goldfajn, durante su discurso al inicio de esa reunión al hablar de ambas iniciativas.

Las iniciativas, bajo el programa regional del Grupo BID ‘América en el Centro’, son ‘Cargo Pass’, enfocada en reducir los tiempos en la fronteras centroamericanas de cara al comercio, y ‘Talent Up’, una serie de becas para desarrollar habilidades digitales enfocada en inteligencia artificial y análisis de datos.

En concreto, ‘Cargo Pass’ es «un programa regional que busca modernizar la logística a lo largo del Corredor del Pacífico» para reducir «demoras en las fronteras, mejorando la trazabilidad y ampliando los servicios logísticos entre países», con un impacto económico superior a 700 millones de dólares, con una inversión de 130 millones de dólares, según el BID.

Por el ‘Corredor Pacífico’ se mueve «cerca del 90%» de la carga de Centroamérica, según el comunicado del BID. Ese banco lo considera la vía «más importante» del Istmo Centroamericano, con una extensión total de 3.241 kilómetros cuadrados aproximadamente desde México hasta Panamá, en base a información de su página web.

‘Talent Up’ está desarrollado con Google con el «compromiso inicial» de 60.000 becas para desarrollar habilidades digitales. La iniciativa se enfocará en áreas como computación en la nube, inteligencia artificial y análisis de datos, ayudando a cerrar la brecha entre la inversión en tecnología y las capacidades necesarias para utilizarla productivamente.

La 39 Reunión de Gobernadores del Istmo Centroamericano, Panamá y la República Dominicana del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID) arrancó este martes en Ciudad de Panamá con un llamado a mayor integración regional para su crecimiento económico, bajo la presencia de ministros de economía centroamericanos.

Esta reunión, celebrada en el Centro de Convenciones de Panamá, en la capital panameña, a orillas del Canal, sirve como previa a la Asamblea Anual del Grupo que tendrá lugar del 11 al 14 de marzo próximo en Asunción, Paraguay. EFE

