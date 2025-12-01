Bielorrusia denuncia caída de un dron lituano en su territorio y cita a encargado negocios

2 minutos

Moscú, 1 dic (EFE).- Las autoridades bielorrusas protestaron este lunes ante el representante de la diplomacia lituana en el país por la caída de un dron lituano de reconocimiento en territorio de Bielorrusia.

«El 1 de diciembre, Erikas Vilkaneckas, encargado de negocios de la República de Lituania en Bielorrusia, fue citado ante el Ministerio de Exteriores», indica el comunicado del propio ministerio citado por la agencia rusa TASS.

Minsk le «presentó una protesta por la violación de la frontera estatal bielorrusa por un dron que operaba desde el territorio lituano» el domingo.

Exteriores explica que el dron espía entró en el espacio aéreo bielorruso desde la región de Lazdija (Lituania) y cayó posteriormente en la región bielorrusa de Grodno.

Según las autoridades, el artefacto también voló ilegalmente sobre Polonia.

«Tales acciones representan una amenaza para la seguridad de Bielorrusia y constituyen una violación directa del derecho internacional», señala Exteriores.

De este modo, Minsk exige a Vilna que «proporcione de inmediato información detallada y completa sobre las circunstancias de este incidente, incluyendo su propósito y el operador de la nave», con sus debido procesamiento judicial.

«La República de Bielorrusia se reserva el derecho a tomar todas las medidas necesarias para proteger su soberanía y seguridad, dada la evolución de la situación», añaden.

Bielorrusia y los países bálticos se han visto enzarzados en una cadena de conflictos fronterizos, uno de los últimos en relación con globos con cargamento de tabaco de contrabando desde Bielorrusia, que obligó a cerrar el aeropuerto de Vilna a finales de octubre.

El 23 de septiembre el parlamento lituano votó a favor de facilitar el procedimiento legal y burocrático para que sus Fuerzas Armadas pudieran derribar drones que representaran una amenaza para el espacio aéreo del país después de que varios vehículos aéreos no tripulados de origen ruso cayeran en su territorio ese mismo mes. EFE

mos/psh